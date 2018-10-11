Сегодня на женском Чемпионате Мира по волейболу завершается второй групповой этап

Сборной России для продолжени борьбы за медали, необходимо побеждать соперниц из Китая.

Перед заключительным игровым днем наши занимали четвертое место в группе. А финал Шести, напомню, выходят по три лучшие команды. Многое для россиянок решалось в матче Италия – США. Где первые уже гарантировали себе выход из группы. А вот победа американок сводила на нет дальнейшие перспективы России. К счастью, итальянки в ничего, по сути не решающем для них матче, расслабляться не стали и победили 3-1.

И стало понятно, что судьба сборной России – исключительно в ее собственных руках. Чтобы обойти сборную США, нашей команде достаточно обыграть китаянок. Причем, с любым счетом.



Вот только сделать это будет непросто.

Напомним, что по ходу турнира получила травму и завершила выступление на ЧМ лидер нашей команды диагональная Наталья Ганчарова.