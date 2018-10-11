Следователи всю ночь работали с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым
В изолятор временного содержания их привезли только утром, — рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, на условия содержания футболисты не жалуются. Оба раскаиваются в содеянном и утверждают, что пили только пиво, а наркотики не употребляют вообще. Накануне полиция задержала обоих на 48 часов, завтра планируется избрать меру пресечения. Столичная полиция объявила о том, что задержан и младший брат Кокорина Кирилл.
Комментарии8
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yralez 11 октября 2018 | 14:12
И кто поверит этой мульке, что ментовские следаки работают ночью ?
kottigr1 11 октября 2018 | 14:24
yralez: Похоже, что вся эта история с двумя идиотами раздута лишь для того, что отвлечь внимания от истории с двумя другими идиотами - любителями "шпилей"..
elena_prestar 11 октября 2018 | 14:58
kottigr1: для отвлечения нашего внимания от всего, сборной не хватит!
polikarpich 11 октября 2018 | 14:32
yralez: Кровишшшу-то хоть смыли с пола, стен и потолка? :-)))
anemon 11 октября 2018 | 14:19
А какая необходимость была работать ночью?
tv_victim 11 октября 2018 | 14:29
anemon: Такое случается раз в жизни. И то не у каждого следователя..... Как в лотерею выиграть....
drtomsky 11 октября 2018 | 14:21
А с утра нельзя было? На свежую голову? Дурдом какой-то. Куда ни плюнь - везде истерика. Осеннее обострение в стране дураков.
allasc 11 октября 2018 | 14:28
пиво???? в России пива нет, есть разведенная алкогольная смесь