Экс-менеджер Аэрофлота перед смертью собирался в Лондоне рассказать о сотрудничестве авиакомпании со спецслужбами РФ
Соратник Бориса Березовского Николай Глушков был задушен за несколько дней до дачи показаний в лондонском суде о связях руководимой им в 90-е годы компании Аэрофлот с российскими спецслужбами, сообщает газета Уолл-стрит джорнал.
Журналисты газеты, ознакомившиеся с некольскими десятками страниц предварительных судебных слушаний, пишут, что Глушков, тогда замдиректора авиакомпании, предложил руководителям, цитата, «двух главных спецслцжб России» самим платить зарплаты в Аэрофлоте, поскольку активно пользуются ее услугами по всему миру. Как сказала газете вдова Александра Литвиненко, со сов ее погибшего мужа, авиаперевозчик являлся одним из инструментом российских спецслужб, которые еще с советских времен использовали глобальную сеть ее маршрутов и офисов для доставки зарплат своим сотрудникам, действующих под прикрытием в разных странах. В своих письменных свидетельствах, взятых до намеченной на март дачи показаний в суде по его иску, Глушков рассказал, что во время его руководства Аэрофлотом из 15 тысяч сотрудников компании каждый пятый был агентом спецслужб. Тело Глушков было обнаружено в пригороде Лондона в марте этого года. По версии следствия, это было не самоубийство: Глушков был задушен поводком его собаки. В августе полиция опубликовала видео с черным микроавтобусом, который находился рядом с его домом в ночь убийства.
Как пишет Уолл-стрит джорнал, своими показаниями в суде Николай Глушков намеревался рассказать о фактах, которые могли стать нежелательными для Кремля и российских спецслужб.
Комментарии2
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kottigr1 11 октября 2018 | 14:17
В том что "Аэрофлот", так же как и все крупные российские компании, пашут на спецслужбы ничего нового нет.. Ещё со времен СССР на "гражданские" борта КГБ навешивало шпионское оборудование, которое собирало информацию с территорий над которыми пролетали самолеты. Самолетами "Аэрофлота" перебрасывали грузы спецслужб в виде агентов, оружия, наркотиков, носители информации.. В штате "Аэрофлота" за рубежом каждый четвертый сотрудник был штатным сотрудником КГБ. Даже стюардессы "Аэрофлота" клеили иностранцев по заданию КГБ, что бы заманить их в "медовые ловушки" и заставить сотрудничать. Для этого в Казани была даже специальная разведшкола КГБ, где дам обучали всем премудростям их "секс-работы" и оттачивали их "мастерство" при помощи доступных порнофильмов..
Что ещё мог рассказать нового об этом экс-менеджер Аэрофлота ?
nata_roo 11 октября 2018 | 14:27
Некрасиво ведут себя "наши западные партнеры". Намекают, что и Алеша тоже того... А, если он "не того", отчего же мы не читаем никаких сливов Алеши по Аэрофлоту? Уж он-то там знает все! Тем более, как мы помним, "все - из открытого доступа!" и "может найти каждый!" (с) Алеша.