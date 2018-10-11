Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам
Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. Изменения произошли из-за усталости от длительного периода экономического неблагополучия и снижения доходов, сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. По его мнению, всплеск негативных настроений произошёл после объявления о повышении пенсионного возраста.
Комментарии19
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johnywalker 11 октября 2018 | 14:15
Так давно уже пора выключать телевизор и включать мозги
kottigr1 11 октября 2018 | 14:20
johnywalker: Скорее всего время готовности к переменам уже упущено.. Судя по всеобщей ненависти в РФ, здесь все перемены выльются в обычный кровавый бунт. Бессмысленный и беспощадный.
compare 11 октября 2018 | 14:25
kottigr1: а овт этого не будет-надломлен хребет достоинства масс,и перемены примут вяло и с ворчанием(разве угодишь телепузикам?),а "бунт"-уже не в тренде(своя попа мягче дубинки)...
kottigr1 11 октября 2018 | 14:28
compare: Ох, не зарекайтесь.. На Руси всегда с этим было всё очень непредсказуемо.. Иной раз достаточно искры и айда-пошел гулять пожарищем по всей стране..
neon001 11 октября 2018 | 14:39
kottigr1: да и к чему именно перемены? сталина не престол, пятую колонну на нары или к стенке? какие еще запросы к переменам способны выдать искалеченные постсовки, нищие, бухарики, терпилы итд
kottigr1 11 октября 2018 | 14:47
neon001: Впереди "Горбачев-Lite"..
ss2020 11 октября 2018 | 14:50
kottigr1: будет что-то гибридно-ботоксное и тоже застенчивое...!)
neon001 11 октября 2018 | 15:00
kottigr1: хорошо бы хоть такой... пусть даже дважды лайт
vezdehod 11 октября 2018 | 14:54
Неужели решили замахнутся на самого царя батюшку?
cromwel 11 октября 2018 | 14:17
Сейчас нам скажут, что раз вы готовы к переменам, мы вам пост царя-батюшки конституционно зафиксируем. Будите жить при монархии. Вот вам и перемены.
riots 11 октября 2018 | 14:19
Хм, не после Крыма, Донбасса и Сирии, а после объявления о повышении пенсионного возраста.
Показательно.
compare 11 октября 2018 | 14:23
неужели,зады устали от "порки" и тело и разум просят покоя и достатка? а как же "сплотиться","затянуть пояса"? все?
sviazvit 11 октября 2018 | 14:25
Социологи впервые за много лет зафиксировали у россиян сознание.
anemon 11 октября 2018 | 14:33
sviazvit: Может быть, социологи впервые не соврали? Интересно, почему?
kottigr1 11 октября 2018 | 14:35
anemon: Началась подготовка к транзиту власти..
polikarpich 11 октября 2018 | 14:38
sviazvit: Так пора бы уже осознать, что все эти "лидеры", "авторитеты", "сильные руки" - полное фуфло и ни к чему хорошему в итоге не приводит.
Должны властвовать закон и справедливость, а не хотелки какого-то очередного "вожака стаи".
ss2020 11 октября 2018 | 14:35
вот что холодильник животворящий делает...!)))
eduard53 11 октября 2018 | 14:40
Вот же привередливое это наше массовое сознание! Каких-таких ещё перемен ему надо?
Пенсионный геноцид, буйный рост тарифов-цен-налогов, рухнувший рубль, техногенные аварии, невиданное казнокрадство правящей кагэбанды, "левая" вырубка-вывоз китайцам сибирской тайги, наводнение мира нашими киллерами-хакерами, неуклонное движение страны к положению мирового изгоя ...
И всё ему мало, этому массовому сознанию, ещё перемен подавай!
ss2020 11 октября 2018 | 14:47
ну почему впервые...!? а милицию в полицию... это была высока готовность...толку мало...но готовность была!)))