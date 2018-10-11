Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. Изменения произошли из-за усталости от длительного периода экономического неблагополучия и снижения доходов, сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. По его мнению, всплеск негативных настроений произошёл после объявления о повышении пенсионного возраста.