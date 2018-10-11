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14:08, 11 октября 2018

Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам

Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. Изменения произошли из-за усталости от длительного периода экономического неблагополучия и снижения доходов, сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. По его мнению, всплеск негативных настроений произошёл после объявления о повышении пенсионного возраста.

Комментарии

19

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johnywalker 11 октября 2018 | 14:15

Так давно уже пора выключать телевизор и включать мозги

kottigr1 11 октября 2018 | 14:20

johnywalker: Скорее всего время готовности к переменам уже упущено.. Судя по всеобщей ненависти в РФ, здесь все перемены выльются в обычный кровавый бунт. Бессмысленный и беспощадный.

compare 11 октября 2018 | 14:25

kottigr1: а овт этого не будет-надломлен хребет достоинства масс,и перемены примут вяло и с ворчанием(разве угодишь телепузикам?),а "бунт"-уже не в тренде(своя попа мягче дубинки)...

kottigr1 11 октября 2018 | 14:28

compare: Ох, не зарекайтесь.. На Руси всегда с этим было всё очень непредсказуемо.. Иной раз достаточно искры и айда-пошел гулять пожарищем по всей стране..

neon001 11 октября 2018 | 14:39

kottigr1: да и к чему именно перемены? сталина не престол, пятую колонну на нары или к стенке? какие еще запросы к переменам способны выдать искалеченные постсовки, нищие, бухарики, терпилы итд

kottigr1 11 октября 2018 | 14:47

neon001: Впереди "Горбачев-Lite"..

ss2020 11 октября 2018 | 14:50

kottigr1: будет что-то гибридно-ботоксное и тоже застенчивое...!)

neon001 11 октября 2018 | 15:00

kottigr1: хорошо бы хоть такой... пусть даже дважды лайт

vezdehod 11 октября 2018 | 14:54

Неужели решили замахнутся на самого царя батюшку?

cromwel 11 октября 2018 | 14:17

Сейчас нам скажут, что раз вы готовы к переменам, мы вам пост царя-батюшки конституционно зафиксируем. Будите жить при монархии. Вот вам и перемены.

riots 11 октября 2018 | 14:19

Хм, не после Крыма, Донбасса и Сирии, а после объявления о повышении пенсионного возраста.
Показательно.

compare 11 октября 2018 | 14:23

неужели,зады устали от "порки" и тело и разум просят покоя и достатка? а как же "сплотиться","затянуть пояса"? все?

sviazvit 11 октября 2018 | 14:25

Социологи впервые за много лет зафиксировали у россиян сознание.

anemon 11 октября 2018 | 14:33

sviazvit: Может быть, социологи впервые не соврали? Интересно, почему?

kottigr1 11 октября 2018 | 14:35

anemon: Началась подготовка к транзиту власти..

polikarpich 11 октября 2018 | 14:38

sviazvit: Так пора бы уже осознать, что все эти "лидеры", "авторитеты", "сильные руки" - полное фуфло и ни к чему хорошему в итоге не приводит.
Должны властвовать закон и справедливость, а не хотелки какого-то очередного "вожака стаи".

ss2020 11 октября 2018 | 14:35

вот что холодильник животворящий делает...!)))

(комментарий скрыт)

eduard53 11 октября 2018 | 14:40

Вот же привередливое это наше массовое сознание! Каких-таких ещё перемен ему надо?
Пенсионный геноцид, буйный рост тарифов-цен-налогов, рухнувший рубль, техногенные аварии, невиданное казнокрадство правящей кагэбанды, "левая" вырубка-вывоз китайцам сибирской тайги, наводнение мира нашими киллерами-хакерами, неуклонное движение страны к положению мирового изгоя ...
И всё ему мало, этому массовому сознанию, ещё перемен подавай!

ss2020 11 октября 2018 | 14:47

ну почему впервые...!? а милицию в полицию... это была высока готовность...толку мало...но готовность была!)))

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