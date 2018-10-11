Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова. Комиссия изучила представление прокуратуры, которая указала, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии.

В первом туре Коновалов набрал почти 45% голосов и занял первое место. Второй тур откладывался дважды.

Центризбирком отслеживает ситуацию с выборами в Хакасии и получает всю информацию от регионального избиркома, заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, решение остаётся за Верховным судом Хакасии, у которого по закону есть 5 дней на рассмотрение искового заявления.

Отмена регистрации кандидата от КПРФ на выборах губернатора Хакасии ухудшит отношение к власти и правящей партии в регионе. Такое мнение «Эху москвы» высказал политолог Александр Кынев.

Он добавил, что такое протестное голосование перенесётся на соседние регионы.