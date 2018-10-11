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14:00, 11 октября 2018

При старте ракеты-носителя «Союз», которая должна была доставить новый экипаж к МКС, этим утром произошла авария

Через две минуты после старта у космического аппарата отключились двигатели второй ступени.

Запуск «Союза» с экипажем из российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга был посвящен столетию со дня основания Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия». За стартом с Байконура наблюдали руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн. Корабль пустили с «Гагаринского старта» Байконура и долететь до МКС он должен был за шесть часов. Предстояло выполнить серию экспериментов по выращиванию тканей на орбите с использованием 3D-принтера. Но на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. О том, как развивалась нештатная ситуация, можно судить по переговорам космонавтов и центра управления полетами.

Затем космонавты вышли на связь, к месту приземления вылетели поисково-спасательные вертолеты. По прибытии к месту обнаружения капсулы с экипажем «Союза», выяснилось — травм Овчинин и Хейг не получили. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Для выяснения причин случившегося уже создана специальная комиссия «Роскосмоса». Она проверит самарский РКЦ «Прогресс» — именно на этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ». По некоторым данным, причиной происшествия могло стать «плохое крепление боковых блоков первой ступени ракеты-носителя».

Из-за аварии «Союза» экипажу, который сейчас находится на МКС, придется задержаться на станции. До выяснения причин аварии пилотируемые пуски в России будут приостановлены.

Капсула для космонавтов разработана так, чтобы спасти экипаж при аварийной ситуации. Об этом рассказал эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он также добавил, что при подготовке космонавтов их также обучают, как действовать во время аварийных ситуаций.

Пилотируемые пуски в России будут приостановлены до выяснения причин аварии на «Союзе», — объявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космическую отрасль. По словам Борисова, кадровые решения в Роскосмосе будут приниматься после завершения расследования.

Пилотируемые запуски, которые временно будут приостановлены из-за аварии на корабле «Союз МС-10», возобновятся в ближайшее время. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского Андрей Ионин.

«Корабли есть, я думаю, подготовка займет месяца полтора, и запуски возобновятся, тем более, что система отработана. Данную внештатную ситуацию проработают, и причину из-за чего все произошло, найдут быстро», — сказал он.

А.Ионин также отметил, что доставка космонавтов на МКС осуществляется исключительно кораблями «Союз». При этом он подчеркнул, что у космонавтов на МКС есть возможность вернуться на пристыкованных к станции кораблях. «Всегда есть определенные запасы кораблей. Во-первых, там (на МКС) есть корабли пристыкованные, то есть экипаж в случае чего может покинуть станцию — количество мест спускаемых пристыкованных «Союзов» совпадает с количеством членов экипажа», — отметил А.Ионин.

Авария произошла во время старта ракеты-носителя «Союз» к МКС. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, они остались живы. На место приземления космонавтом вылетел глава «Роскосмоса» Д.Рогозин. К работе по выяснению причин аварии «Союза» приступила государственная комиссия.

Комментарии

70

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vova6_let 11 октября 2018 | 14:34

Здорово наши америкосам нагадили: наши потеряли копейки, а америкосы многие миллиарды (индексы Dow, Nasdak и др. упали на ( 3-4%). Как говорили древние греки: "никогда не нападайте на россию, ибо на вашу самую хитрейшую хитрость она всегда ответит непредсказуемой глупостью " (Отто фон Бисмарк )

ai65_qi60 11 октября 2018 | 14:42

vova6_let:"непредсказуемой глупостью" можно ответить и на добро.

zor 11 октября 2018 | 15:06

Я думаю назрела необходимость кадровыхперестановок.
Мутко поставить руководить роскосмосом,Рогозина руководить росфутболом.
А над двумя этими ведомствами поставить,над ними поставить ГРУ что бы следило за тем ,что бы не было провалов.
ai65_qi60:

echomsk2010 11 октября 2018 | 15:06

vova6_let: Ну во-первых, наши потеряли не копейки а миллионы. Во-вторых, индексы через пару дней вернутся на место, да ещё и приподнимутся потому что не зависят от падения нашей ракеты, а зависят от американской экономики. А вот наши потерянные миллионы обратно не вернуться. Так что пропоганду свою оставь при себе.

ai65_qi60 11 октября 2018 | 14:40

"Авария могла произойти из-за плохого крепления боковых блоков". Вдумайтесь в этот маразм! Что крепили проволокой??? И плохо скрутили? Или болты с зализанной резьбой взяли? Как можно ещё "плохо скрепить"???

antonsch 11 октября 2018 | 14:49

Какой долб... пустил Рогозина на Байконур?????

b52artur 11 октября 2018 | 14:55

Попы были на старте?
Или на русский авось, без освящения кадилом полетели?
Очень безответственно

mathmovesu 11 октября 2018 | 15:01

/*внештатную ситуацию проработают, и причину из-за чего все произошло, найдут быстро*/
так вроде уже нашли - американское сверло предательски торчало из корпуса ракеты...

zhrv 11 октября 2018 | 15:03

Это "ответка" от той таксы?

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