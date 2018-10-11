В Перми неизвестные испортили арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной
Минувшей ночью в первом слове инсталляции заменили и добавили часть букв. В итоге получилось «Смерть не за горами». Изданию «Медуза» сообщили в городском центре охраны памятников, что поврежденную часть объекта демонтировали. В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде.
Комментарии3
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s011ma 11 октября 2018 | 13:36
Это ещё спорный вопрос - кто более прав.
kottigr1 11 октября 2018 | 13:39
s011ma: Счастье приходит и уходит, а от смерти ещё никто не уходил..
sabotage_nik 11 октября 2018 | 13:38
Чипига активизировался?