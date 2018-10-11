В Перми неизвестные испортили арт-объект «Счастье не за горами», установленный на набережной

Минувшей ночью в первом слове инсталляции заменили и добавили часть букв. В итоге получилось «Смерть не за горами». Изданию «Медуза» сообщили в городском центре охраны памятников, что поврежденную часть объекта демонтировали. В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде.