Полиция в Москве задержала младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о потасовке в центре Москвы. Помимо него установлены еще двое участников инцидента. Накануне Кокорин, а также Павел Мамаев были задержаны на 48 часов. Завтра будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.