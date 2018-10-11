Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Прокуратура утверждает, что он был зарегистрирован с нарушением законодательства. КПРФ сделает все возможное, чтобы не допустить отстранения своего кандидата от выборов, — сказал депутат Госдумы Александр Ющенко.

В Кремле сегодня сказали, что не считают возможным комментировать или вмешиваться в губернаторские выборы в Хакасии.