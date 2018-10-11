Космонавты после аварии «Союза» будут доставлены в госпиталь на Байконуре
По предварительным данным, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг ранее вышли на связь. Они утверждают, что с ними все в порядке. Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя. Из-за этого экипаж перешел в режим баллистического спуска, корабль «Союз» после аварии ракеты сел в степи Казахстана. Роскосмос уже создал аварийную комиссию.
Только что объявлено, что пилотируемые пуски в России до выяснения причин аварии будут приостановлены.
Комментарии15
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michael_c 11 октября 2018 | 13:31
- Ну , кого назначим виновным ?
- Пиндосы или жиды !
- А , может по старинке ?
- Ладно , Воронеж .
- Эти с_ки нам за всё ответят !
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 13:32
"умник" рагозин и 7-ку СМОГ до вести до состояния "не летает"!!!!
7-ка САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ за ВСЮ историю космонавтики!!!!!
specsalos 11 октября 2018 | 13:34
johnbmw: А шо в путинской РФ летает и вообще нормально работает? Этот с-ка "гений" все развалил нах!
lenin3 11 октября 2018 | 13:33
michael_c: дрель уже нашли?)))
michael_c 11 октября 2018 | 13:34
lenin3: В скафадре американа поискать ...
tom_tom 11 октября 2018 | 13:38
- Владимир Владимирович, что случилось на старте ракеты "Союз"?
- Это нападение извне и мы готовы прыгнуть. Если мы прыгнем, мало не покажется..
- Спасибо.
dadmorose 11 октября 2018 | 13:34
Шерше ля дырка
seryj_wolk 11 октября 2018 | 13:34
Такой скандал никакими Кокориным с Мамаевым не прикроешь!
michael_c 11 октября 2018 | 13:38
seryj_wolk: Для прикрытия "Солсберецких" , Кокориным с Мамаевым не хватило . Пришлось "Союз" "под откос пускать" ...
piter_ug 11 октября 2018 | 13:35
Нет, надежнее и органичнее переключиться на исследование океанов.
luger_max_otto 11 октября 2018 | 13:36
Предложить Рогозину сыграть роль Му-Му?
andre_klimov 11 октября 2018 | 13:36
Дай бог, что бы "вышли на связь" было не по образцу "Курска".
johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 13:38
andre_klimov: Американцы НЕ ПРОВЕРЕННУЮ ИНФУ давать бы НЕ СТАЛИ ....
otets_zvezdonyi 11 октября 2018 | 13:36
позорище, гнать Рогозина в три шеи надо и на пушечный выстрел не подпускать
cipherman2 11 октября 2018 | 13:37
Рогозин убейся!