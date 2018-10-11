Космонавты после аварии «Союза» будут доставлены в госпиталь на Байконуре

По предварительным данным, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг ранее вышли на связь. Они утверждают, что с ними все в порядке. Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя. Из-за этого экипаж перешел в режим баллистического спуска, корабль «Союз» после аварии ракеты сел в степи Казахстана. Роскосмос уже создал аварийную комиссию.

Только что объявлено, что пилотируемые пуски в России до выяснения причин аварии будут приостановлены.