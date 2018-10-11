Сегодня стартует новый сезон мужской баскетбольной Евролиги – главного клубного турнира континента

Лучший российский клуб — ЦСКА— принимает на своем паркете Барселону.

Предыдущий розыгрыш Евролиги для ЦСКА получился неоднозначным. Безоговорочное лидерство в регулярном Чемпионате. И ставшая уже традиционной осечка в Финале Четырех. Сперва в матче с Реалом, а затем и с литовским Жальгирисом в споре за бронзу.

Тренерский штаб во главе с Димитрисом Итудисом не смотря на эту неудачу свое место сохранил. А вот состав команды претерпел изменения. Очередной поход за титулом ЦСКА начинает без Виктора Хряпы и Виталия Фридзона. Впрочем, игрового времени ветераны получали не так много. Барселона тоже рассталась со своей легендой – Хуаном-Карлосом Наварро. Его майку подняли под своды домашней арены, а номер изъяли из обращения. Покинул стан каталонцев и финский снайпер Петери Коппонен. Отмечу, что в прошлом сезоне ЦСКА и Барселона обменялись домашними победами. Сегодняшняя игра соперников пройдет в Мегаспорте и начнется в 20.00

Еще один российский участник евролиги – подмосковные Химки – свой матч против греческого Олимпиакоса проведут завтра.