Сегодня стартует новый сезон мужской баскетбольной Евролиги – главного клубного турнира континента
Лучший российский клуб — ЦСКА— принимает на своем паркете Барселону.
Предыдущий розыгрыш Евролиги для ЦСКА получился неоднозначным. Безоговорочное лидерство в регулярном Чемпионате. И ставшая уже традиционной осечка в Финале Четырех. Сперва в матче с Реалом, а затем и с литовским Жальгирисом в споре за бронзу.
Тренерский штаб во главе с Димитрисом Итудисом не смотря на эту неудачу свое место сохранил. А вот состав команды претерпел изменения. Очередной поход за титулом ЦСКА начинает без Виктора Хряпы и Виталия Фридзона. Впрочем, игрового времени ветераны получали не так много. Барселона тоже рассталась со своей легендой – Хуаном-Карлосом Наварро. Его майку подняли под своды домашней арены, а номер изъяли из обращения. Покинул стан каталонцев и финский снайпер Петери Коппонен. Отмечу, что в прошлом сезоне ЦСКА и Барселона обменялись домашними победами. Сегодняшняя игра соперников пройдет в Мегаспорте и начнется в 20.00
Еще один российский участник евролиги – подмосковные Химки – свой матч против греческого Олимпиакоса проведут завтра.
Комментарии1
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yulya_cikina28 11 октября 2018 | 13:07
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