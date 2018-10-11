Следователи всю ночь работали с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

В изолятор временного содержания их привезли только утром, — рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, на условия содержания футболисты не жалуются. Оба раскаиваются в содеянном и утверждают, что пили только пиво, а наркотики не употребляют вообще. Накануне полиция задержала обоих на 48 часов, завтра планируется избрать меру пресечения. Столичная полиция объявила о том, что задержан и младший брат Кокорина Кирилл.