Следователи всю ночь работали с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым
В изолятор временного содержания их привезли только утром, — рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, на условия содержания футболисты не жалуются. Оба раскаиваются в содеянном и утверждают, что пили только пиво, а наркотики не употребляют вообще. Накануне полиция задержала обоих на 48 часов, завтра планируется избрать меру пресечения. Столичная полиция объявила о том, что задержан и младший брат Кокорина Кирилл.
Комментарии15
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tv_victim 11 октября 2018 | 13:06
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oxlomon 11 октября 2018 | 13:06
Пацаны, надеюсь, живы?
kottigr1 11 октября 2018 | 13:13
oxlomon: Пары ящиков шампанского на ночь следователям хватило ?.. или стазу решили перейти на "Бурбон".. ?
noxepy_88 11 октября 2018 | 13:07
Следователи всю ночь работали с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым
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Было выпито пять бутылок водки Белуга, пять бутылок коньяка Ной (другого не достали), двадцать бутылок шампанского (а хер знает, не помнит никто какое), и без счета пива, тоника, и прочего говна. Все, жившие и работавшие поблизости ветреницы, так же приняли в работе живейшее участие.
polsan 11 октября 2018 | 13:07
Какой в этом смысл, допрашивать, хулиганов всю ночь?! ) Работать надо продуктивно в рабочее время.
sagen 11 октября 2018 | 13:24
polsan: Если не останавливаться, то за пару суток непрерывных допросов многое что можно узнать. Во-первых, не на ровном же месте они устроили драки. Чем-то укололись или нанюхались, это точно. А кто продал, кто предложил, опять же кто из окружения участвовал в избиениях, а это групповое дело, что всегда дороже. Букет хулиганства дополнится употреблением а то и распространением наркотиков. Лет пятнадцать. В СССР была такса - год тюрьмы десять тысяч рублей. Сегодня цены другие, да платежеспособность клиентов выше. Можно срубить и по миллиону долларов за каждый год. В общем сумма отката растет многократно.
mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 13:08
Всю ночь "следователи" пытали и засовывали бутылки в задницы, выколачивая признания?
Надеюсь, до этого не дошло!
evgeny_biolog 11 октября 2018 | 13:11
"Следователи всю ночь работали с футболистами"
А спать днём будут?
aallttoo 11 октября 2018 | 13:21
Следователи всю ночь работали с футболистами .....
Работали электровспоминателями, бутылками из-под шампанского, резиновыми дубинками, целофановыми пакетами и прочими подобными орудиями труда
dwon 11 октября 2018 | 13:23
Как это всю ночь? Ночью люди спать должны. Где правозащитники? Почему мажористым мудакам не оказывают правовую помощь?
ugas 11 октября 2018 | 13:25
Всю ночь пытали?! Садюги!
spbdweller 11 октября 2018 | 13:28
Разве наше законодательство разрешает ночные допросы?
batment 11 октября 2018 | 13:36
spbdweller: а где оно у нас их запрещает?
azarga 11 октября 2018 | 13:31
Автографы брали, ага