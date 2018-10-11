В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви
Сегодня завершается трехдневный Синод, который в том числе должен рассмотреть и вопрос о независимости УПЦ.
Патриарх Варфоломей анонсировал предоставление автокефалии Украинской церкви, но она независимости не просила – об этом сказал представитель Московского патриархата митрополит Илларион. Слова священнослужителя приводит «Интерфакс». В эти минуты в Стамбуле проходит заседание священного Синода. Один из вопросов, который должен был быть рассмотрен на собрании – предоставление Томоса для Украины. Иларион высказал надежду, что скоропалительных решений по итогу принято не будет, а также сказал, что в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие.
Как накануне сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на митрополита Австрийского, вопрос о предоставлении автокефалии пока якобы отложен. Следующее заседание Синода пройдет через месяц.
После того как патриарх Варфоломей объявил о намерении предоставить Украине автокефалию, РПЦ пошла на фактический разрыв дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом.
Комментарии24
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scorpio_ 11 октября 2018 | 13:07
yulya_cikina28: Деушка, обращайтесь напрямую к Гундяеву, у него сейчас трудные времена.
gordy 11 октября 2018 | 13:32
Они же право имеют?
alcatraz 11 октября 2018 | 13:09
Изгои в политике, изгои в христианстве.
protoukrop 11 октября 2018 | 13:31
alcatraz: Да уж досталось Денисенко с Порошенко.
luger_max_otto 11 октября 2018 | 13:09
Ну а с чего бы Гундяеву, или там Чаплину (не Чарли) видеть причины...
kottigr1 11 октября 2018 | 13:11
luger_max_otto: Нанопыль глаза застит..
andre_klimov 11 октября 2018 | 13:13
Самосвяты пытаются диктовать свою волю Синоду? Забавно...
А, кстати, сами-то томос хотят получить или хотят воображать себя "валдычицей морской"?
protoukrop 11 октября 2018 | 13:38
andre_klimov: Кто такой Синод без решения более чем десятка автокефальных православных церквей?? Большинство церквей высказались против признания УПЦ КП, а каноничность РПЦ ни одной церковью не отрицается. Бороду с очками носишь, а дурак.
remych 11 октября 2018 | 13:14
не видят причин в предоставлении автокефалии
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А какие причины они готовы признать уважительными, кроме желания УПЦ?
us101 11 октября 2018 | 13:16
"... в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие..." - В одной фразе вс
archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 13:22
us101: "... в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие..."
самокритика РПЦ - похвально, похвально
zhrv 11 октября 2018 | 13:17
- "В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви"
Безусловно не видят. Ведь причина очень мелкая, и это "нанопыль", которая уже по колено, по горло украинцам.
unprejudiced 11 октября 2018 | 13:18
Больше унижения для каклов нежели отказ в предоставлении им томаса и представить трудно.
us101 11 октября 2018 | 13:21
"... в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие..." - В одной фразе вся соль... и перец крепостного Крестьянства. Но какое ЭТИ имеют отношение к Христианству?
gregor 11 октября 2018 | 13:21
В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви
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К офтальмологу .
scorpio_ 11 октября 2018 | 13:35
gregor: Угу, в рай, у превратника Петра спросить Федорова. Гарантирую переадресацию этажом ниже. Петр, он такой, с жлобами не церемонится.
horseraddish 11 октября 2018 | 13:22
Насколько я понимаю, в данном случае можно обойтись и без согласия РПЦ
ugas 11 октября 2018 | 13:23
Непонятно, почему какому-то представителю московской религиозной секты дают слово ву Синоде? Гнать их оттуда! Пусть сначала лицензию получат.
ytroklass 11 октября 2018 | 13:26
Еще бы) кому охота кормушку то из поповских ручонок выпускать, особенно такому стяжателю как гуньдяй
vadimp 11 октября 2018 | 13:29
Еще бы она их видела! :)
Потерять такой жирный кус? Будут цеплятся как тузик за грелку, пока не порвется.
sagen 11 октября 2018 | 13:29
Украинская Православная церковь не видит причин дальнейшего существования самозваной церкви Московского Патриархата. Вполне возможно, что в недрах ФСБ работает большая группа фальшивомонетчиков, собранных со всех тюрем. Они срочно рисуют Томос, который, якобы был выдан в свое время Константинополем. Для этого используют старую грамотку тех лет, вытравив из нее надпись. Увы. современные способы анализа быстро распознают фальшивку.
dominator13 11 октября 2018 | 13:31
У РПЦ нет томаса.
Она-секта!
alex_sionist 11 октября 2018 | 13:37
Я вспомнил анекдот из фильма "кавказская пленница" я имею возможность купить козу, но не имею желания.......... так выпьем за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями . По моему Гундяев живет в параллельной реальности.