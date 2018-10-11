- "В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви"

Сегодня завершается трехдневный Синод, который в том числе должен рассмотреть и вопрос о независимости УПЦ.

Патриарх Варфоломей анонсировал предоставление автокефалии Украинской церкви, но она независимости не просила – об этом сказал представитель Московского патриархата митрополит Илларион. Слова священнослужителя приводит «Интерфакс». В эти минуты в Стамбуле проходит заседание священного Синода. Один из вопросов, который должен был быть рассмотрен на собрании – предоставление Томоса для Украины. Иларион высказал надежду, что скоропалительных решений по итогу принято не будет, а также сказал, что в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие.

Как накануне сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на митрополита Австрийского, вопрос о предоставлении автокефалии пока якобы отложен. Следующее заседание Синода пройдет через месяц.

После того как патриарх Варфоломей объявил о намерении предоставить Украине автокефалию, РПЦ пошла на фактический разрыв дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом.