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13:02, 11 октября 2018

В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви

Сегодня завершается трехдневный Синод, который в том числе должен рассмотреть и вопрос о независимости УПЦ.

Патриарх Варфоломей анонсировал предоставление автокефалии Украинской церкви, но она независимости не просила – об этом сказал представитель Московского патриархата митрополит Илларион. Слова священнослужителя приводит «Интерфакс». В эти минуты в Стамбуле проходит заседание священного Синода. Один из вопросов, который должен был быть рассмотрен на собрании – предоставление Томоса для Украины. Иларион высказал надежду, что скоропалительных решений по итогу принято не будет, а также сказал, что в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие.

Как накануне сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на митрополита Австрийского, вопрос о предоставлении автокефалии пока якобы отложен. Следующее заседание Синода пройдет через месяц.

После того как патриарх Варфоломей объявил о намерении предоставить Украине автокефалию, РПЦ пошла на фактический разрыв дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом.

Комментарии

24

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yulya_cikina28 11 октября 2018 | 13:04

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scorpio_ 11 октября 2018 | 13:07

yulya_cikina28: Деушка, обращайтесь напрямую к Гундяеву, у него сейчас трудные времена.

gordy 11 октября 2018 | 13:32

Они же право имеют?

alcatraz 11 октября 2018 | 13:09

Изгои в политике, изгои в христианстве.

protoukrop 11 октября 2018 | 13:31

alcatraz: Да уж досталось Денисенко с Порошенко.

luger_max_otto 11 октября 2018 | 13:09

Ну а с чего бы Гундяеву, или там Чаплину (не Чарли) видеть причины...

kottigr1 11 октября 2018 | 13:11

luger_max_otto: Нанопыль глаза застит..

andre_klimov 11 октября 2018 | 13:13

Самосвяты пытаются диктовать свою волю Синоду? Забавно...
А, кстати, сами-то томос хотят получить или хотят воображать себя "валдычицей морской"?

protoukrop 11 октября 2018 | 13:38

andre_klimov: Кто такой Синод без решения более чем десятка автокефальных православных церквей?? Большинство церквей высказались против признания УПЦ КП, а каноничность РПЦ ни одной церковью не отрицается. Бороду с очками носишь, а дурак.

remych 11 октября 2018 | 13:14

не видят причин в предоставлении автокефалии
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А какие причины они готовы признать уважительными, кроме желания УПЦ?

us101 11 октября 2018 | 13:16

"... в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие..." - В одной фразе вс

archibald_dandy_esquire 11 октября 2018 | 13:22

us101: "... в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие..."

самокритика РПЦ - похвально, похвально

zhrv 11 октября 2018 | 13:17

- "В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви"

Безусловно не видят. Ведь причина очень мелкая, и это "нанопыль", которая уже по колено, по горло украинцам.

unprejudiced 11 октября 2018 | 13:18

Больше унижения для каклов нежели отказ в предоставлении им томаса и представить трудно.

us101 11 октября 2018 | 13:21

"... в независимости церкви заинтересованы лишь гражданские власти, а не православные верующие..." - В одной фразе вся соль... и перец крепостного Крестьянства. Но какое ЭТИ имеют отношение к Христианству?

gregor 11 октября 2018 | 13:21

В Русской православной церкви не видят причин в предоставлении автокефалии Украинской церкви
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К офтальмологу .

scorpio_ 11 октября 2018 | 13:35

gregor: Угу, в рай, у превратника Петра спросить Федорова. Гарантирую переадресацию этажом ниже. Петр, он такой, с жлобами не церемонится.

horseraddish 11 октября 2018 | 13:22

Насколько я понимаю, в данном случае можно обойтись и без согласия РПЦ

ugas 11 октября 2018 | 13:23

Непонятно, почему какому-то представителю московской религиозной секты дают слово ву Синоде? Гнать их оттуда! Пусть сначала лицензию получат.

ytroklass 11 октября 2018 | 13:26

Еще бы) кому охота кормушку то из поповских ручонок выпускать, особенно такому стяжателю как гуньдяй

vadimp 11 октября 2018 | 13:29

Еще бы она их видела! :)
Потерять такой жирный кус? Будут цеплятся как тузик за грелку, пока не порвется.

sagen 11 октября 2018 | 13:29

Украинская Православная церковь не видит причин дальнейшего существования самозваной церкви Московского Патриархата. Вполне возможно, что в недрах ФСБ работает большая группа фальшивомонетчиков, собранных со всех тюрем. Они срочно рисуют Томос, который, якобы был выдан в свое время Константинополем. Для этого используют старую грамотку тех лет, вытравив из нее надпись. Увы. современные способы анализа быстро распознают фальшивку.

dominator13 11 октября 2018 | 13:31

У РПЦ нет томаса.
Она-секта!

alex_sionist 11 октября 2018 | 13:37

Я вспомнил анекдот из фильма "кавказская пленница" я имею возможность купить козу, но не имею желания.......... так выпьем за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями . По моему Гундяев живет в параллельной реальности.

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