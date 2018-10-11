Авария произошла во время старта ракеты-носителя «Союз» к МКС

На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, они остались живы.

Авария случилась на 119 секунде пилотируемого полета ракеты-носителя «Союз», стартовавшей с космодрома «Байконур». При случившемся присутствовали главы «Роскосмоса» и НАСА Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн. По словам источника агентства «Интерфакс», при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока сработал аварийный маяк. Затем корабль с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом выпустил парашют. При этом наземное оборудование работало исправно, отметил другой собеседник агентства.

В НАСА и «Роскосмосе» подтвердили, что с экипажем поддерживается связь, а система безопасности сработала штатно: по некоторым данным, космонавты не получили травм. Они находятся в 25 км от казахстанского аэродрома Жезказган, туда уже прибыли спасатели. Официально в Объединенной двигателестроительной корпорации не комментируют аварию «Союза» до расшифровки данных телеметрии. Однако еще один источник «Интерфакса» утверждает, что причиной могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя. Из-за этого, как предполагается, ступень потеряла ориентацию.

На место приземления космонавтом вылетел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что к работе по выяснению причин аварии «Союза» приступила государственная комиссия.

Президенту будет предоставлена вся информация о причинах аварии ракеты, которая должна была доставить корабль с космонавтами к МКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что никаких экстренных встреч в связи с этой ситуацией у главы государства не запланировано.