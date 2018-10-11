Сегодня на женском Чемпионате Мира по волейболу определятся все шесть сборных, которые продолжат борьбу за награды
Сейчас россиянки занимают четвертое место в группе, позади уже гарантировавших выход в следующих раунд Италии и Китая, а также сборной США.
Свой матч против Китая наши начнут в 13.20, уже после завершения встречи Италия — США. В случае победы американок наша сборная лишится всех шансов на продолжение борьбы за медали.
А вот если волейболистки США проиграют итальянкам, надежда на выход в финал шести сохранится. Для ее реализации подопечным Видима Панкова необходимо будет обыгрывать китайских спортсменок. Вот только сделать это будет непросто.
Напомним, что по ходу турнира получила травму и завершила выступление на ЧМ лидер нашей команды диагональная Наталья Ганчарова.
На предыдущем Чемпионате Мира 4 года назад россиянки пробились в шестерку лучших, но в полуфинал выйти не смогли.
Комментарии2
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vilingrad 11 октября 2018 | 12:54
Ничо- за россиский волейбол, хоккей и вообще спорт Хабиб уже ответил. Знай русских!