Сегодня на женском Чемпионате Мира по волейболу определятся все шесть сборных, которые продолжат борьбу за награды

Сейчас россиянки занимают четвертое место в группе, позади уже гарантировавших выход в следующих раунд Италии и Китая, а также сборной США.



Свой матч против Китая наши начнут в 13.20, уже после завершения встречи Италия — США. В случае победы американок наша сборная лишится всех шансов на продолжение борьбы за медали.



А вот если волейболистки США проиграют итальянкам, надежда на выход в финал шести сохранится. Для ее реализации подопечным Видима Панкова необходимо будет обыгрывать китайских спортсменок. Вот только сделать это будет непросто.

Напомним, что по ходу турнира получила травму и завершила выступление на ЧМ лидер нашей команды диагональная Наталья Ганчарова.

На предыдущем Чемпионате Мира 4 года назад россиянки пробились в шестерку лучших, но в полуфинал выйти не смогли.