В Ингушетии накануне акции протеста перестал работать мобильный интернет Мегафона, сообщает Русская служба ВВС. Один из сотрудников Мегафона передал изданию скриншоты корпоративной переписки и другие данные с внутренних ресурсов оператора. Из них следует, что Мегафон знает о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии. В то же время сотрудникам колцентра рекомендовано отрицать наличие неполадок и проблем со связью. Кроме Мегафона в республике нет мобильного интернета от МТС и Билайна. При этом базовые станции в соседней северной Осетии работают в обычном режиме.

Гендиректор Мегафона Сергей Солдатенков решил покинуть компанию за несколько месяцев до истечения контракта. Он проработал в Мегафоне почти 20 лет. Его место займёт исполнительный директор Геворк Вермишян. Эту кандидатуру уже утвердил Совет директоров, сообщает «Интерфакс».