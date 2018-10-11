В Ингушетии накануне акции протеста перестал работать мобильный интернет Мегафона
В Ингушетии накануне акции протеста перестал работать мобильный интернет Мегафона, сообщает Русская служба ВВС. Один из сотрудников Мегафона передал изданию скриншоты корпоративной переписки и другие данные с внутренних ресурсов оператора. Из них следует, что Мегафон знает о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии. В то же время сотрудникам колцентра рекомендовано отрицать наличие неполадок и проблем со связью. Кроме Мегафона в республике нет мобильного интернета от МТС и Билайна. При этом базовые станции в соседней северной Осетии работают в обычном режиме.
Гендиректор Мегафона Сергей Солдатенков решил покинуть компанию за несколько месяцев до истечения контракта. Он проработал в Мегафоне почти 20 лет. Его место займёт исполнительный директор Геворк Вермишян. Эту кандидатуру уже утвердил Совет директоров, сообщает «Интерфакс».
Комментарии7
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johnbmw Евгений Большаков 11 октября 2018 | 12:32
власть ПОДСТРАХОВАЛАСЬ ...
eniro 11 октября 2018 | 12:39
johnbmw: Все под контролем? Боюсь спросить... Возвращение космического экипажа тоже запланировано? Думаете это приведет к ускорению "встречи президентов в Финляндии"?
andre_klimov 11 октября 2018 | 13:19
eniro:
Ускорить "встречу президентов в Финляндии" очень просто - надо просто замкнуть их внутри ограниченного замкнутого пространства. Тогда вероятность их столкновения увеличится. :)
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sbk 11 октября 2018 | 12:37
Свет, газ и воду еще можно будет со временем отключить.
Если не одумаются.
rena1960 11 октября 2018 | 12:53
Ой,Сергей Солдатентов,покидайте уже не только родимую компанию...,а то -не равён час...за что-нибудь привлечёт родимое государство...,кто-то явно из сынков "...конгломерата группы интересов..."пускал слюну на раскрученный бизнес...деньги есьт-осваивайтесь и живите в правовых государствах...
nds_01 11 октября 2018 | 13:28
Ну да... Еще вчера об этом читала. Не работает (и уже не первый день). Помогает, как носовой платок при дизентерии.