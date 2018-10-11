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12:12, 11 октября 2018

Аварийный «Союз» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и  астронавтом на  борту приземлился в Казахстане, сообщил
«Интерфаксу» источник в  органах воздушного поиска и спасения.

«Есть посадка», — сказал источник.

Авария произошла при запуске космического корабля «Союз» с  «Байконура» спустя две минуты после старта.

В  четверг международная экспедиция на  российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на  МКС. В  составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и  астронавт НАСА Ник Хейг.

При запуске корабля произошла авария.

В НАСА получили от  России сведения о  хорошем самочувствии экипажа «Союза», данные об аварии передали экипажу МКС.

Космонавты после аварии «Союза» живы, должным образом сработали системы безопасности, заявил Дмитрий Песков.

Комментарии

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sergo13 11 октября 2018 | 13:15

"Сгинул, топливо истратив,
весь распался на куски
двух безумных наших братьев
подобрали рыбаки
Те кто выжил в катаклизме
прибывают в писсимизме
Их вчера в стеклянной призме
к нам в больницу привезли"
В.Высоцкий.

alexisgross_082018 11 октября 2018 | 13:19

Давным давно, еще при Совке после неудачной эпопеи с "Фобос" - один из членов комиссии мне сказа открытым тексто - А хрен его знает, как эта чуйня вообще взлетела !!! ( текст адаптирована ) Правда один из двух все же долетел до Фобоса, но сгинул уже после четвертого витка. Потом там начались другие не менее эпохальные потугу с обработкой данных ;)) К 1990 году уже понятно - отставание в нашем секторе - сборе и обработке данных дистанционного зондирования практически не преодолимо. Если в датчиках, особенно инфракрасных у Совка был некоторый задел, то все остальное безнадега

nigilist1977 11 октября 2018 | 13:20

Ничего у путина не взлетает, только всё рушится и гниёт. А лицо путинского космоса - жирная рогозинская морда - не раз обещала в 2022 году колонию на Луне открыть. Какая Луна, когда от Земли на километр не оторваться?

nik1_k 11 октября 2018 | 13:25

Неужели недостаточно специальные ребята водой там побрызгали и кадилами помахали?

ugas 11 октября 2018 | 13:29

nik1_k: Так у этих ребят томоса нет, они сектанты! Так что, сколько бы они ни махали и не брызгали - толку не будет.

remote456 11 октября 2018 | 13:25

Где шпион с перфоратором?

alexisgross_082018 11 октября 2018 | 13:30

Между делом в космической отрасли есть две вещи лучше русских, которые ни кто до сих пор сделать не может - сортир и система аварийного спуска при старте. И слава вседержителю это до сих пор не ломается.

azatjan1 11 октября 2018 | 13:31

У нас руководители- Сечин на нефти, Миллер на газе-"потомственные нефтяники". - журналист руководит космосом. А по сути -случайные люди- эти отрасли в упадке и в убытках.

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