Аварийный «Союз» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане, сообщил

«Интерфаксу» источник в органах воздушного поиска и спасения.

«Есть посадка», — сказал источник.

Авария произошла при запуске космического корабля «Союз» с «Байконура» спустя две минуты после старта.

В четверг международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС. В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

При запуске корабля произошла авария.

В НАСА получили от России сведения о хорошем самочувствии экипажа «Союза», данные об аварии передали экипажу МКС.

Космонавты после аварии «Союза» живы, должным образом сработали системы безопасности, заявил Дмитрий Песков.