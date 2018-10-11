Аварийный «Союз» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане, сообщил
«Интерфаксу» источник в органах воздушного поиска и спасения.
«Есть посадка», — сказал источник.
Авария произошла при запуске космического корабля «Союз» с «Байконура» спустя две минуты после старта.
В четверг международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС. В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.
При запуске корабля произошла авария.
В НАСА получили от России сведения о хорошем самочувствии экипажа «Союза», данные об аварии передали экипажу МКС.
Космонавты после аварии «Союза» живы, должным образом сработали системы безопасности, заявил Дмитрий Песков.
Комментарии111
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sergo13 11 октября 2018 | 13:15
"Сгинул, топливо истратив,
весь распался на куски
двух безумных наших братьев
подобрали рыбаки
Те кто выжил в катаклизме
прибывают в писсимизме
Их вчера в стеклянной призме
к нам в больницу привезли"
В.Высоцкий.
alexisgross_082018 11 октября 2018 | 13:19
Давным давно, еще при Совке после неудачной эпопеи с "Фобос" - один из членов комиссии мне сказа открытым тексто - А хрен его знает, как эта чуйня вообще взлетела !!! ( текст адаптирована ) Правда один из двух все же долетел до Фобоса, но сгинул уже после четвертого витка. Потом там начались другие не менее эпохальные потугу с обработкой данных ;)) К 1990 году уже понятно - отставание в нашем секторе - сборе и обработке данных дистанционного зондирования практически не преодолимо. Если в датчиках, особенно инфракрасных у Совка был некоторый задел, то все остальное безнадега
nigilist1977 11 октября 2018 | 13:20
Ничего у путина не взлетает, только всё рушится и гниёт. А лицо путинского космоса - жирная рогозинская морда - не раз обещала в 2022 году колонию на Луне открыть. Какая Луна, когда от Земли на километр не оторваться?
nik1_k 11 октября 2018 | 13:25
Неужели недостаточно специальные ребята водой там побрызгали и кадилами помахали?
ugas 11 октября 2018 | 13:29
nik1_k: Так у этих ребят томоса нет, они сектанты! Так что, сколько бы они ни махали и не брызгали - толку не будет.
remote456 11 октября 2018 | 13:25
Где шпион с перфоратором?
alexisgross_082018 11 октября 2018 | 13:30
Между делом в космической отрасли есть две вещи лучше русских, которые ни кто до сих пор сделать не может - сортир и система аварийного спуска при старте. И слава вседержителю это до сих пор не ломается.
azatjan1 11 октября 2018 | 13:31
У нас руководители- Сечин на нефти, Миллер на газе-"потомственные нефтяники". - журналист руководит космосом. А по сути -случайные люди- эти отрасли в упадке и в убытках.