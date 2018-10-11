Полиция установила всех участников конфликтов, в которых были замешаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

Завтра будет решаться вопрос об аресте спортсменов.

Правоохранительные органы предложили всем соучастникам Кокорина и Мамаева добровольно явиться для дачи показаний. Об этом «Интерфаксу» сказал информированный источник. Процессуальный статус этих лиц будет определяться в зависимости от их роли в каждом инциденте. Сами футболисты – главные подозреваемые по делу – уже находятся под стражей. Вчера их допросили полицейские, после чего спортсменов задержали на двое суток. Сегодня запланировано проведение очных ставок.

Пострадавшими в двух конфликтах стали водитель ведущей Первого канала – его нетрезвая компания избила на стоянке в центре Москвы, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин – на них напали позже в одном из кафе. Отчим Кокорина, который сегодня принес извинения за футболиста, утверждает, что причиной последней драки стали оскорбления со стороны Пака.

По статье «Хулиганство» Мамаеву и Кокорину грозит до семи лет лишения свободы.