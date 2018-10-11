Полиция установила всех участников конфликтов, в которых были замешаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
Завтра будет решаться вопрос об аресте спортсменов.
Правоохранительные органы предложили всем соучастникам Кокорина и Мамаева добровольно явиться для дачи показаний. Об этом «Интерфаксу» сказал информированный источник. Процессуальный статус этих лиц будет определяться в зависимости от их роли в каждом инциденте. Сами футболисты – главные подозреваемые по делу – уже находятся под стражей. Вчера их допросили полицейские, после чего спортсменов задержали на двое суток. Сегодня запланировано проведение очных ставок.
Пострадавшими в двух конфликтах стали водитель ведущей Первого канала – его нетрезвая компания избила на стоянке в центре Москвы, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин – на них напали позже в одном из кафе. Отчим Кокорина, который сегодня принес извинения за футболиста, утверждает, что причиной последней драки стали оскорбления со стороны Пака.
По статье «Хулиганство» Мамаеву и Кокорину грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии5
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brian 11 октября 2018 | 12:09
Прогнившее насквозь спортивное сообщество. Дело Кокорина/мамаева - метастазы.
timbuktu 11 октября 2018 | 12:10
да они просто защищали свой "русский мир"!
beregov_net 11 октября 2018 | 12:12
Ну да сидит такой дяденька Пак и видит группу пьяных гопников и ну давай их оскорблять , но этого ему показалось мало и схватив стул начал им себе по голове стучать , зверюга
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 12:21
Бьёт сам - извиняются родственники. Бьёт в лицо - извинения через инет. Посадить лет на 5, чтобы научились после подлости в глаза смотреть - может и подействует!
zhrv 11 октября 2018 | 12:22
- "Полиция установила всех участников конфликтов"
Шо, эти херои сдали всех собутыльников?