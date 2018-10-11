Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Герасимов может стать фигурантом дела о мошенничестве

ФСБ провела обыски дома и в рабочем кабинете менеджера. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, Герасимов может быть связан с махинациями по госконтрактам летного отряда «Россия».

Накануне сотрудники ФСБ и СКР по санкции Басманного суда провели серию обысков сразу по нескольким адресам. Изъяли документы, которые могут пролить свет на махинации, связанные, в том числе, с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров для самолетов спецотряда «Россия». Именно он перевозит первых лиц государства. Новые мошеннические схемы по данным источников «Коммерсант» в силовых ведомствах были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили экс-руководитель СЛО Ярослав Одинцев и десять его сообщников. В прошлом году всех их приговорили к различным срокам. С фигурантами нового уголовного дела следствие определится в ближайшее время. Серьезные претензии, уверяют источник, могут возникнуть и непосредственно к Сергею Герасимову. Сам замглавы ОАК газете комментариев не предоставил, в корпорации обыски предпочли не обсуждать, лишь подтвердив сам факт их проведения.

Как утверждают источники «Коммерсанта», ход расследованию был дан после проверок, инициированных недавно погибшим замгенпрокурора Сааком Карапетяном. Они показали неисполнение работ по замене оборудования на воздушных судах летного отряда «Россия».