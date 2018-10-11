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Эксклюзив Эха 12:01, 11 октября 2018

Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию кандидата на пост главы региона от КПРФ

Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова. Комиссия изучила представление прокуратуры, которая указала, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии.

В первом туре Коновалов набрал почти 45% голосов и занял первое место. Второй тур откладывался дважды.

Власть проводит скоординированную атаку на кандидата от КПРФ на пост губернатора Хакасии. Об этом «Эху Москвы» сказал депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

Власть проводит скоординированную атаку на кандидата от КПРФ на пост губернатора Хакасии, полностью подрывая всю выборную систему страны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

«Это такая скоординированная атака власти на кандидата от КПРФ. Я думаю, эти скоординированные действия полностью подрывают всю выборную систему страны, всю политическую систему страны, и устраивают подобными действиями фактически дефолт в политической системе», — сказал он.

По мнению А.Ющенко, отмена регистрации кандидата от КПРФ, который был зарегистрирован «по всем законам», и победа которого была «очевидна», может привести к дестабилизации не только в республике, но и во всей стране.

А.Ющенко подчеркнул, что КПРФ сделает все возможное, чтобы не допустить отстранения своего кандидата от выборов. «Сегодня у Геннадия Зюганова (лидер КПРФ – ЭМ) мы собираем совещание буквально в ближайшее время. Примут участие все секретари ответственные за это направление по выборным технологиям, по организационным структурам. Мы будем категорически сопротивляться этому», — заключил он.

Ранее избирком Хакасии решил обратиться в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на пост главы Хакасии.

Он подчеркнул, что КПРФ сделает всё возможное, чтобы не допустить отстранения своего кандидата от выборов.

Комментарии

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ts 11 октября 2018 | 12:05

Если власть против, значит народ проголосует за.

sbk 11 октября 2018 | 12:10

ts: Дело в том, что власть его к выборам не допустит.
Запятые еще не все проверили. Наверняка, и там пару лишних можно найти.

tom_tom 11 октября 2018 | 12:07

По поводу "мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется" скажу так. Всё дело в высоте клетки. Она уже строится и будет гораздо выше, чем в случае с Хабибом. Так что прыгать можно будет только друг на друга и бить лица только тем, кто внутри. Так и будет.

lapuh 11 октября 2018 | 12:21

Хе-хе. Ну чо, комми? Слабо?

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