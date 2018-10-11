Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя
По данным источника «Интерфакса», после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Источник сообщает, что экипаж «Союза» жив. Сообщается о том, что спасатели наблюдают парашют со спускаемым аппаратом.
Международный экипаж, как ожидается, совершит экстренную посадку на территории Казахстана. На борту «Союза» был российский космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и американский астронавт НАСА Ник Хейг.
Комментарии60
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s_prime 11 октября 2018 | 12:17
Сейчас Рогозин сообщит, что просто американец домой захотел и дёрнул стоп-кран!!
beregov_net 11 октября 2018 | 12:23
s_prime: Реально интересно что придумает Рогозин , ведь свои виноваты быть не могут по определению , только враги
mwxp 11 октября 2018 | 12:18
А где то у нас есть еще не развалившееся? Ну, хоть что то?
vladimir_na_echo 11 октября 2018 | 12:25
mwxp: а вы почитайте книгу Фейнмана про расмледование гибели челенджера.
Мне всегда забавляло как здесь реагируют на неудачи России. Аж ядом захлебываются, а когда что-нибудь подобное случается там, то позиция: "бывает, никто не идеален. Не ошибается, кто не работает" и .т.д.