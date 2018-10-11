Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя

По данным источника «Интерфакса», после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Источник сообщает, что экипаж «Союза» жив. Сообщается о том, что спасатели наблюдают парашют со спускаемым аппаратом.

Международный экипаж, как ожидается, совершит экстренную посадку на территории Казахстана. На борту «Союза» был российский космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и американский астронавт НАСА Ник Хейг.