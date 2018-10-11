Политолог Кынев: Отмена регистрации кандидата от КПРФ может привести к протестному голосованию

Отмена регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на губернаторских выборах в Хакасии может привести к протестному голосованию на всех уровнях во всех регионах, тем самым ухудшит отношение к власти и правящей партии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

Ранее избирком Хакасии решил обратиться в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на пост главы Хакасии.

А.Кынев считает, что подобные демонстративные действия власти в адрес кандидата от КПРФ, который реально пользуется поддержкой населения, ничем хорошим не закончится.

«Навязанный в такой ситуации губернатор будет изначально вызывать отторжение у населения региона. Создается тренд на очень долгое время массового протестного голосования. Очевидно, что после такого Хакасия очень долгое время будет голосовать сверхпротестно на всех выборах, включая федеральные — это аукнется и на результатах партии власти на выборах в Госдуму, и на выборах президента. Это касается не только Хакасии, но и соседних регионов», — сказал он.

По мнению А.Кынева, то, что происходит в Хакасии, а также в Приморье, говорит о том, что «власть очень нервничает», в результате чего «начинает вести себя нерационально».

«В целом ряде случаев самым разумным вариантом было бы успокоить ситуацию, попытаться договориться с фаворитами (выборов), тем более что они сами во всех регионах сделали публичные жесты о готовности взаимодействовать с властью и договариваться. Вместо этого власть начинает суетиться», — отметил он.