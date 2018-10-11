Роспотребнадзор предлагает ввести административную и уголовную ответственность для фальсификаторов пищевой продукции
В правительство внесён соответствующий законопроект, рассказала «Российской газете» руководитель ведомства Главный санитарный врач Анна Попова. По её словам, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях появится само понятие фальсификата – это продукция, произведённая с подменой ингридиентов. Кроме крупных штрафов предлагается конфисковывать сырьё и оборудование, на котором производится фальсификат.
Комментарии7
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democ 11 октября 2018 | 11:36
Я за!
vasyakirin 11 октября 2018 | 11:37
Единственно светлая мысль!, однако сомневаюсь что получит воплощение....
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zemljanka 11 октября 2018 | 11:45
Пальмовое масло - самый вредный продукт.
agriment 11 октября 2018 | 12:15
zemljanka:11:45 " Пальмовое масло - самый вредный продукт."
- Объём поставок пальмового масла увеличивается год от года ...и никем не пресекается.
Коров нет, а молочная продукция в избытке, на выходе.
Борются со следствием, а не с причиной.
ura_123 11 октября 2018 | 11:48
Это типа как не подмешивать шоколад туда где используется пальмовое маслице?
agriment 11 октября 2018 | 12:10
"предлагается конфисковывать сырьё и оборудование, на котором производится фальсификат"
- И кому передаётся конфискованное сырьё и оборудование?
неужели опять "нужным" людям: детям властьимущим, Роспотребнадзору, бабушкам депутатов или силовикам?
Фальсифицировано всё продовольствие в РФ - пальмового масла перебор во всех продуктах - передел движимого и недвижимого,Главный санитарный врач Анна Попова на стрёме, будем наблюдать(с)