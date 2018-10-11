Роспотребнадзор предлагает ввести административную и уголовную ответственность для фальсификаторов пищевой продукции

В правительство внесён соответствующий законопроект, рассказала «Российской газете» руководитель ведомства Главный санитарный врач Анна Попова. По её словам, прежде всего в Кодексе об административных правонарушениях появится само понятие фальсификата – это продукция, произведённая с подменой ингридиентов. Кроме крупных штрафов предлагается конфисковывать сырьё и оборудование, на котором производится фальсификат.