Новых химических выбросов в крымском городе Армянске не было, утверждают местные власти
Они ссылаются на данные Роспотребнадзора. Специалисты ведомства ежедневно берут пробы воздуха. Все показатели в норме. Закод «Крымский титан» не работает, сказал ТАСС руководитель муниципального образования Игорь Нижник.
О том, что в городе произошёл очередной выбросов, сообщили украинские СМИ.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina28 11 октября 2018 | 11:40
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
vasyakirin 11 октября 2018 | 11:42
А что, во время выброса завод работал?
Там вроде как раз в консервации бассейна проблема, и её ни кто не устранял....
kottigr1 11 октября 2018 | 11:54
vasyakirin: Новых химических выбросов в крымском городе Армянске не было, утверждают местные власти
----------------------------------------------------------------------------
У местных властей Армянска всё в порядке с головушкой ?.. Так новых выбросов и не нужно, потому что выброс продолжается идти непрерывно 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.. Накопленные химикаты продолжают находится в неочищенном состоянии.
dorin1987 11 октября 2018 | 12:22
kottigr1: Ну, эт же не камни с неба?) Всего лишь т.н. "руССкий мир".
zemljanka 11 октября 2018 | 11:42
И Чернобыль не забыли.
vblack 11 октября 2018 | 11:46
Как и в прошлый раз.
Кстати, классика жанра - подавать сразу опровержение и очернение новости. Само по себе это говорит о многом.
sergo_25_26 11 октября 2018 | 11:48
Так воду Украина не давала. Значит дело не в воде.
ft18 11 октября 2018 | 11:51
Пральна: травили вас, лишнехромосомных, травим, и травить будем!