Новых химических выбросов в крымском городе Армянске не было, утверждают местные власти

Они ссылаются на данные Роспотребнадзора. Специалисты ведомства ежедневно берут пробы воздуха. Все показатели в норме. Закод «Крымский титан» не работает, сказал ТАСС руководитель муниципального образования Игорь Нижник.

О том, что в городе произошёл очередной выбросов, сообщили украинские СМИ.