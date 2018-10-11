Отчим Александра Кокорина извинился за поведение футболиста
Он назвал его неприемлемым. «Мой сын искренне сожалеет. Он хотел после допроса публично извиниться перед пострадавшими и всеми, кого подвёл таким поведением, но не успел этого сделать Ему не дали такой возможности», — сказал Кирилл Логинов. Он подчеркнул, что Кокорин обычный человек, а людям свойственно ошибаться.
Комментарии10
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zemljanka 11 октября 2018 | 11:37
И просыпае голову пеплом...
Падишах и его обслуга ...
kottigr1 11 октября 2018 | 11:40
zemljanka: Пусть оставит себе свои извинения..
Мне вот совершенно они не нужны, если рядом с моими детьми и близкими мне людьми по улицам будут ходить такие неадекватные животные, которых воспитали их извиняющиеся родители..
yulya_cikina28 11 октября 2018 | 11:41
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piterrr 11 октября 2018 | 11:39
В свой ректум эти свои "извинения", в ректум, где только им самое место!
sborisych 11 октября 2018 | 11:51
Етить колотить, за кого извинился, за недоразвитого недоросля-гимназиста? Ну уссЦыся, право...
ft18 11 октября 2018 | 11:56
"Да ну ладно, ошибся парень, с кем не бывает? А вообще он и мухи то не обидит: бывалоча, в детстве, как увидит дохлую муху или комара, или лист сорванный, и давай плакать весь день от сострадания..."
Наверное, отчим это имел ввиду...
exospice 11 октября 2018 | 12:03
Мамае Коко джанго Мамае.
physik 11 октября 2018 | 12:09
А кто мешал Кокорину принести извинения ДО допроса?
Небось, думал, что пронесет, и извиняться не понадобится.
not_old_teacher 11 октября 2018 | 12:10
распоясавшиеся зас...анцы
sbk 11 октября 2018 | 12:18
Тьфу.