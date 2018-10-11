Отчим Александра Кокорина извинился за поведение футболиста

Он назвал его неприемлемым. «Мой сын искренне сожалеет. Он хотел после допроса публично извиниться перед пострадавшими и всеми, кого подвёл таким поведением, но не успел этого сделать Ему не дали такой возможности», — сказал Кирилл Логинов. Он подчеркнул, что Кокорин обычный человек, а людям свойственно ошибаться.