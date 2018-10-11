Правоохранительные органы установили личности всех соучастников потасовок в центре Москвы, во время которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили трёх граждан. Молодым людям лично и через родственников предложено в кратчайшие сроки явиться в полицию для дачи показаний. В противном случае им грозит принудительная доставка, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Вчера полиция задержала самих футболистов на 48 часов. Как ожидается, завтра им будет избрана мера пресечения.