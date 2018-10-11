Правоохранительные органы установили личности всех соучастников потасовок в центре Москвы
Правоохранительные органы установили личности всех соучастников потасовок в центре Москвы, во время которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили трёх граждан. Молодым людям лично и через родственников предложено в кратчайшие сроки явиться в полицию для дачи показаний. В противном случае им грозит принудительная доставка, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Вчера полиция задержала самих футболистов на 48 часов. Как ожидается, завтра им будет избрана мера пресечения.
Комментарии10
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zemljanka 11 октября 2018 | 11:40
Что это?
kottigr1 11 октября 2018 | 11:43
zemljanka: Закон должен быть один для всех, иначе он не нужен ни кому.. Для ответственности нет неприкасаемых..
nestor199 11 октября 2018 | 11:53
kottigr1: Просто сегодня власть поставили перед выбором: либо Закон, либо Погромы.
vinnidi 11 октября 2018 | 12:23
nestor199: Пигмей номерной-чтобы это работало власть должна начать с себя жить по закону, иначе это все показуха и компанейшина!!!
efilika 11 октября 2018 | 11:59
kottigr1: только неприкасаемые есть и будут, пока их не сметем - высокопоставленные чиновники. А для этих будет показушный суд.
zemljanka 11 октября 2018 | 12:07
kottigr1: может отвлекают от Ингушетии
Запугивают ингушей?
djuga 11 октября 2018 | 11:50
zemljanka: Что это?
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В избиении водителя принимали участие не только Кокорин с Мамаевым - их было гораздо больше.
Я слабо верю в то, что их идентифицировали по видеокартинке, скорее всего их всех "сдали" эти два героя-футболиста во время допросов.
beregov_net 11 октября 2018 | 12:09
djuga:Как стеклотару )
zemljanka 11 октября 2018 | 12:12
djuga: почему это проблема номер один
А что каждого нарушителя надо наказать по закону - понятно каждому
И каждый знает, что есть судьи хахалевы ...
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