Избирком Хакасии обратился в ВС республики с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ

Избирком Хакасии обратится в Верховный суд республики с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, объявлено на сегодняшнем заседании комиссии. Ранее прокуратура республики заявила, что кандидат был зарегистрирован с нарушением законодательства. Он указал неверные названия избирательного объединения, которое его выдвинуло.

Центризбирком отслеживает ситуацию с выборами в Хакасии и получает всю информацию от регионального избиркома, заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, решение остаётся за Верховным судом Хакасии, у которого по закону есть 5 дней на рассмотрение искового заявления.