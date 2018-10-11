Избирком Хакасии обратился в ВС республики с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ
Избирком Хакасии обратится в Верховный суд республики с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, объявлено на сегодняшнем заседании комиссии. Ранее прокуратура республики заявила, что кандидат был зарегистрирован с нарушением законодательства. Он указал неверные названия избирательного объединения, которое его выдвинуло.
Центризбирком отслеживает ситуацию с выборами в Хакасии и получает всю информацию от регионального избиркома, заявил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, решение остаётся за Верховным судом Хакасии, у которого по закону есть 5 дней на рассмотрение искового заявления.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tadolg 11 октября 2018 | 11:33
Игрища продолжаются.
luger_max_otto 11 октября 2018 | 11:37
Так ведь "Едим Россию" будет цепляться за еду всем, что цепляется...
yulya_cikina28 11 октября 2018 | 11:42
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga