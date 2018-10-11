В расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля появилось новое имя
Третьим обвиняемым может стать некий Сергей Федотов, — пишет «Фонтанка». Вполне вероятно были и другие люди, — сказал «Эху Москвы» шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Он также выразил готовность заняться совместным расследованием с «Фонтанкой», если та выразит такое намерение.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 11:09
Ещё один "герой России" из сельской местности?
alex_0049 11 октября 2018 | 11:19
...доказательства , доказательства где......?
..или в англии уже суд линча в обиходе...........
как можно не убить первую жертву.........., ..если отравилась и вторая..........? ? ?
alex_0049 11 октября 2018 | 11:21
.. или яд не смертельный....
..или жертвы его сами принимали..........? ? ?
alex_0049 11 октября 2018 | 11:23
..а может скрипали таким образом подзаработать захотели...........? ? ?
babchendrysch 11 октября 2018 | 11:21
Раскольник Филарет?
100%. ;-)
haldey 11 октября 2018 | 11:18
Еще 150 миллионов подозреваемых имен из шляпы фокусника можно вынимать веками, а сколько еще можно выдумать больной фантазией))) А эта больная фантазия живет и процветает в либеральных чердаках))) Вы готовы на все, лишь бы оправдать хозяйку англичанку, даже сами признаться в чем угодно)))
Флаг в руки и волшебного пинка под зад))) Один уже даже не задумывается, правда это или вымысел, ///Ещё один "герой России" из сельской местности?/// Для этого дебила любой пук в пользу Англии правда априори)))
merelymy 11 октября 2018 | 11:34
haldey: Представляешь, а если все обладатели "ватных" мозгов хором пукнут в сторону Англии... и прыгать не надо будет - ее ветром к Америке отнесет. А тут только вы, попрыгунчики с боярышником.
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 11:24
Третьим обвиняемым может стать.. А что, уже есть двое обвиняемых ? И кто это ? Кто вынес обвинение и на каком основании ? Некий Роман Доброхотов и смешной жирный клоун Канев ?..
ematveev 11 октября 2018 | 11:28
Даешь по "обвиняемому" раз в неделю!
Все 140 человек, которые ручку мазали, скоро известны будут.
Никто не останется неизвестным...
sergo_25_26 11 октября 2018 | 11:32
Пригожин распродает свой бизнес. Интересно трольчатню свою продаст или чеченам подарит? Придется из Питера в Грозный переезжать. Хоть мир посмотрите.
vor_on 11 октября 2018 | 11:58
итак, актив: два российских пи..ра съездили всего лишь посмотреть на шпиль собора и обвалили рубль так, что путинскому электорату пришлось увеличивать пенсионный возраст, поздравляю
zemljanka 11 октября 2018 | 12:05
Три карты, три карты ...
ox1 11 октября 2018 | 12:13
А бабушку-то, бабушку уже опросили? У нее может и фотография где-то припрятана, как Путин внука "орденом Героя" награждает. Фотография секретная, показывать ее никому нельзя, но главное, что она есть.