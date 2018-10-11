Второй тур выборов главы Хакасии 21 октября могут отменить

По некоторым данным, Кремль рассматривает вариант со снятием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, набравшего в первом туре почти 45% голосов избирателей.

Формальным поводом для отмены регистрации коммуниста Валентина Коновалова могут стать нарушения, допущенные в документах на выдвижение. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству Хакасии и местном избиркоме. Они утверждают, что такой вариант обсуждался последние полторы недели и является приоритетным для Кремля. По словам собеседников издания, соответствующее представление прокуратура региона уже подала. Избирком, в свою очередь, рассмотрит его уже сегодня на своем заседании, уверяют источники «Ведомостей». Кроме того, они утверждают, что аналогичный иск в суд на Коновалова может подать его соперник, кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Если он также снимется с выборов, то они будут признаны несостоявшимися. В КПРФ же говорят, что Коновалова снимать не за что, поскольку у хакасского избиркома не было никаких претензий к документам. В случае же, если его регистрацию отменят, Коновалов превратится в фигуру общефедерального масштаба, уверены в партии.

Напомним, второй тур выборов должен был состояться еще в конце сентября, однако с них снялся тогдашний глава Хакасии Виктор Зимин. Позднее от участия в них отказался и кандидат от ЛДПР Андрей Сипягин.