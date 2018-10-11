Z Архив новостей новости
5 1 6 701
11:02, 11 октября 2018

Второй тур выборов главы Хакасии 21 октября могут отменить

По некоторым данным, Кремль рассматривает вариант со снятием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, набравшего в первом туре почти 45% голосов избирателей.

Формальным поводом для отмены регистрации коммуниста Валентина Коновалова могут стать нарушения, допущенные в документах на выдвижение. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству Хакасии и местном избиркоме. Они утверждают, что такой вариант обсуждался последние полторы недели и является приоритетным для Кремля. По словам собеседников издания, соответствующее представление прокуратура региона уже подала. Избирком, в свою очередь, рассмотрит его уже сегодня на своем заседании, уверяют источники «Ведомостей». Кроме того, они утверждают, что аналогичный иск в суд на Коновалова может подать его соперник, кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Если он также снимется с выборов, то они будут признаны несостоявшимися. В КПРФ же говорят, что Коновалова снимать не за что, поскольку у хакасского избиркома не было никаких претензий к документам. В случае же, если его регистрацию отменят, Коновалов превратится в фигуру общефедерального масштаба, уверены в партии.

Напомним, второй тур выборов должен был состояться еще в конце сентября, однако с них снялся тогдашний глава Хакасии Виктор Зимин. Позднее от участия в них отказался и кандидат от ЛДПР Андрей Сипягин.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rom8883 11 октября 2018 | 11:06

Теряют популярность. Действия через суд усилят эту потерю.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на ОЗХО Как утверждается, операция была организована ГРУ…

5 239 6 56461 04.10
Kнидерланды, рф, события
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 146 6 8510 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 74 6 5848 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 11941 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15616 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 209 6 24827 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 15594 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8484 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 28572 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 50 6 6444 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48437 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15353 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11849 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6391 05.10
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5374 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 241 6 38985 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события

Популярное за неделю

Новости

Основные индексы Китая, Японии и Кореи оказались в красной зоне вслед за обвалом на фондом рынке США Падение затронуло и компанию Русал, акции которого торгуются, в том числе, на Гонконгской бирже…

5 12 6 9523
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 210 6 149773 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Хотели бы вы, чтобы футболисты Мамаев и Кокорин получили реальный срок?
5 45 6 10367 09.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 259 6 329223 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 166003 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329927
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3694946

Сегодня в эфире