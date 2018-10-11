В сети появилось видео с извинениями от молодого человека, который хулиганил в общественном транспорте
Он бросил пустую жестяную банку в пассажиров напротив со словам «Ахмат — сила». Хулиган просит прощения за свой поступок. Он сказал, что его сильно отругали родители и руководство Чечни, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился поступком неизвестного молодого человека, который в метро бросил жестяную банку из-под «энергетика» в сидящего рядом пассажира. При этом он говорит, «Ахмат, сила». Видео было выложено в интернете. Кадыров в своём телеграм-канале в ультимативной форме потребовал от неизвестного явиться в Грозный вместе со своими родственниками. «Моему возмущению нет предела», — написал Кадыров. Он добавил, что у «этого хама», цитирую, «нет морального права называться чеченцем». Ему даётся несколько часов на то, чтобы выполнить требование, иначе придётся «сильно пожалеть», сообщает Газета.ру.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 11:06
Возмутительно, что ведётся неприкрытая пропаганда нецензурных выражений.
Что значит "мат - сила"?!
Или имеется в виду шахматный мат?
pattrick 11 октября 2018 | 11:11
В сети появилось видео с извинениями от молодого человека, который хулиганил в общественном транспорте...
Никогда не надо блатовать, какой бы ты не был крутой, всегда найдётся кто-то, кто будет круче тебя.
alex_0049 11 октября 2018 | 11:12
..наверное ему надо в полицию явиться............? ? ?
..факт хулиганства на лицо...............
babchendrysch 11 октября 2018 | 11:15
Вот правильно!
Надеемся уже скоро увидеть видеообращения от разного рода "правозащитников", яйцеприколачивателей-павленских, "Бешеных Вагин" (как они сами себя называют), Мемориала и прочих пОрнасовцев - с извинениями за пропаганду и покрывательство престарелых педофилов, наркодилеров, русофобов и разного рода воров-террористов-режиссеров!
polikarpich 11 октября 2018 | 11:31
babchendrysch: Посмотри лучше мультик "Ёжик в тумане". Хоть бы книжки какие почитал, для начала из серии "Я познаю мир". Может, хоть что-нибудь усвоишь новенькое, а не как попугай одно и то же продолжать трындеть.
Ты хоть новость прочитал?
alexsokoll 11 октября 2018 | 11:36
polikarpich:
А ты?
По сути возразиит нечего, вот и бла бла бла, почитай книжки...
Сам почитай
polikarpich 11 октября 2018 | 11:52
alexsokoll: На что возражать? То, что в РФ вместо Закона - "понятия" сомнительных личностей, мне и так давно ясно.
И при чём здесь какие-то "Вагины", "Мемориалы", режиссёры?
Думаете, я не понял этого Блинорожего Чмо вверху? Прекрасно понял. Есть желание - извиняйтесь перед своим "акадэмиком" хоть каждый день. В штанах или без штанов. Ведь есть, наверное, за что, а?
rom8883 11 октября 2018 | 11:08
Там есть ещё видео "Чечня круто". Извинения будут?
rom8883 11 октября 2018 | 11:10
Извиняться надо перед потерпевшим.
tv_victim 11 октября 2018 | 11:11
Дикость!
zkotor 11 октября 2018 | 11:11
А вообще в этой рашке есть какие то законы, Конституция, УК, почему когда кто то, не зависимо чеченец или охреневшие футболёры, злостно хулиганят к ним не применяется статья УК, а разбирается Кадыров, по понятиям? Мы вообще в каком веке живём, или полицаев на душу населения слишком мало или им некогда, потому что они заняты отловом несогласных с этим режимом? Люди, оглянитесь вокруг и ужаснитесь от той помойки, того бедлама в который превратил страну путин!
eniro 11 октября 2018 | 11:28
zkotor: Вот таким образом мафия захватила Сицилию. Коррупция полиции и судовой системы привела к решению жителей "решать вопросы" через авторитетов. Рамзан выставляет себя(с молчаливого согласия Путина), таким "решалой". Уйдет от вас Кавказ. Как пить дать уйдет,... да и не только он...
polikarpich 11 октября 2018 | 11:34
eniro: Да так оно и будет. Кавказ - не Кавказ, но Чечения точно свалит. И заберёт с собой все подарки "ботоксфюрера".
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 11:22
Жаль, что хохлов не нашлось кому учить, глядишь жили бы как люди..
kim858 11 октября 2018 | 11:32
Разъясняю. Кадыров накосячил с Ингушетией. Чтоб откатить назад весь этот балаган. В любой другой ситуации это парень получил бы награду.
electroknight 11 октября 2018 | 11:34
Если кто-то думает, что это и есть «твёрдая рука и порядок», то это не так. Это бардак и потеря управления. Вместо закона, полиции и суда есть дон Карлеоне, который иногда изволит реагировать на выходки очередного гопника.
polikarpich 11 октября 2018 | 11:39
electroknight: Да, похоже, граждане начинают это осознавать. От этих эффектных понтов уже всех подташнивает. НАДОЕЛО.
Уже хочется именно "по закону", а не "по понятиям".
Хорошо, что в этот раз отрезвление и разочарование в пресловутой "сильной руке" проходит относительно безболезненно, а не как при "усатом Джо", кровавой ценой.
alexandr400 11 октября 2018 | 12:08
Мы в каком государстве, я что-то не пойму? Конечно убедительно, что о так быстро решаются вопросы, но если так дальше пойдет, прокуратуру, суды и МВД можно прикрыть, как бесполезные образования.
polikarpich 11 октября 2018 | 12:10
alexandr400: В феодальном государстве мы живём. Щедро сдобренном коррупцией и клептократией.