Z Архив новостей новости
5 19 6 2445
11:01, 11 октября 2018

В сети появилось видео с извинениями от молодого человека, который хулиганил в общественном транспорте

Он бросил пустую жестяную банку в пассажиров напротив со словам «Ахмат — сила». Хулиган просит прощения за свой поступок. Он сказал, что его сильно отругали родители и руководство Чечни, сообщает телеграм-канал «Мэш».

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился поступком неизвестного молодого человека, который в метро бросил жестяную банку из-под «энергетика» в сидящего рядом пассажира. При этом он говорит, «Ахмат, сила». Видео было выложено в интернете. Кадыров в своём телеграм-канале в ультимативной форме потребовал от неизвестного явиться в Грозный вместе со своими родственниками. «Моему возмущению нет предела», — написал Кадыров. Он добавил, что у «этого хама», цитирую, «нет морального права называться чеченцем». Ему даётся несколько часов на то, чтобы выполнить требование, иначе придётся «сильно пожалеть», сообщает Газета.ру.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 11:06


Возмутительно, что ведётся неприкрытая пропаганда нецензурных выражений.
Что значит "мат - сила"?!
Или имеется в виду шахматный мат?

pattrick 11 октября 2018 | 11:11

В сети появилось видео с извинениями от молодого человека, который хулиганил в общественном транспорте...

Никогда не надо блатовать, какой бы ты не был крутой, всегда найдётся кто-то, кто будет круче тебя.

(комментарий скрыт)

alex_0049 11 октября 2018 | 11:12




..наверное ему надо в полицию явиться............? ? ?


..факт хулиганства на лицо...............


babchendrysch 11 октября 2018 | 11:15

Вот правильно!
Надеемся уже скоро увидеть видеообращения от разного рода "правозащитников", яйцеприколачивателей-павленских, "Бешеных Вагин" (как они сами себя называют), Мемориала и прочих пОрнасовцев - с извинениями за пропаганду и покрывательство престарелых педофилов, наркодилеров, русофобов и разного рода воров-террористов-режиссеров!

polikarpich 11 октября 2018 | 11:31

babchendrysch: Посмотри лучше мультик "Ёжик в тумане". Хоть бы книжки какие почитал, для начала из серии "Я познаю мир". Может, хоть что-нибудь усвоишь новенькое, а не как попугай одно и то же продолжать трындеть.
Ты хоть новость прочитал?

alexsokoll 11 октября 2018 | 11:36

polikarpich:

А ты?
По сути возразиит нечего, вот и бла бла бла, почитай книжки...

Сам почитай

polikarpich 11 октября 2018 | 11:52

alexsokoll: На что возражать? То, что в РФ вместо Закона - "понятия" сомнительных личностей, мне и так давно ясно.
И при чём здесь какие-то "Вагины", "Мемориалы", режиссёры?
Думаете, я не понял этого Блинорожего Чмо вверху? Прекрасно понял. Есть желание - извиняйтесь перед своим "акадэмиком" хоть каждый день. В штанах или без штанов. Ведь есть, наверное, за что, а?

rom8883 11 октября 2018 | 11:08

Там есть ещё видео "Чечня круто". Извинения будут?

rom8883 11 октября 2018 | 11:10

Извиняться надо перед потерпевшим.

tv_victim 11 октября 2018 | 11:11

Дикость!

zkotor 11 октября 2018 | 11:11

А вообще в этой рашке есть какие то законы, Конституция, УК, почему когда кто то, не зависимо чеченец или охреневшие футболёры, злостно хулиганят к ним не применяется статья УК, а разбирается Кадыров, по понятиям? Мы вообще в каком веке живём, или полицаев на душу населения слишком мало или им некогда, потому что они заняты отловом несогласных с этим режимом? Люди, оглянитесь вокруг и ужаснитесь от той помойки, того бедлама в который превратил страну путин!

eniro 11 октября 2018 | 11:28

zkotor: Вот таким образом мафия захватила Сицилию. Коррупция полиции и судовой системы привела к решению жителей "решать вопросы" через авторитетов. Рамзан выставляет себя(с молчаливого согласия Путина), таким "решалой". Уйдет от вас Кавказ. Как пить дать уйдет,... да и не только он...

polikarpich 11 октября 2018 | 11:34

eniro: Да так оно и будет. Кавказ - не Кавказ, но Чечения точно свалит. И заберёт с собой все подарки "ботоксфюрера".

abu_vgrobu 11 октября 2018 | 11:22

Жаль, что хохлов не нашлось кому учить, глядишь жили бы как люди..

kim858 11 октября 2018 | 11:32

Разъясняю. Кадыров накосячил с Ингушетией. Чтоб откатить назад весь этот балаган. В любой другой ситуации это парень получил бы награду.

electroknight 11 октября 2018 | 11:34

Если кто-то думает, что это и есть «твёрдая рука и порядок», то это не так. Это бардак и потеря управления. Вместо закона, полиции и суда есть дон Карлеоне, который иногда изволит реагировать на выходки очередного гопника.

polikarpich 11 октября 2018 | 11:39

electroknight: Да, похоже, граждане начинают это осознавать. От этих эффектных понтов уже всех подташнивает. НАДОЕЛО.
Уже хочется именно "по закону", а не "по понятиям".
Хорошо, что в этот раз отрезвление и разочарование в пресловутой "сильной руке" проходит относительно безболезненно, а не как при "усатом Джо", кровавой ценой.

alexandr400 11 октября 2018 | 12:08

Мы в каком государстве, я что-то не пойму? Конечно убедительно, что о так быстро решаются вопросы, но если так дальше пойдет, прокуратуру, суды и МВД можно прикрыть, как бесполезные образования.

polikarpich 11 октября 2018 | 12:10

alexandr400: В феодальном государстве мы живём. Щедро сдобренном коррупцией и клептократией.

Самое обсуждаемое

Блоги

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на ОЗХО Как утверждается, операция была организована ГРУ…

5 239 6 56461 04.10
Kнидерланды, рф, события
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 146 6 8510 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 74 6 5848 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 11941 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15616 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 209 6 24827 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 127 6 15594 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8484 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 28572 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 50 6 6444 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 48437 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15353 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11849 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6391 05.10
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 36 6 5374 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Олег Сенцов: «Я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня» 145 дней борьбы, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

5 241 6 38985 05.10
Kобщество, сенцов, заключенные, события

Популярное за неделю

Новости

Основные индексы Китая, Японии и Кореи оказались в красной зоне вслед за обвалом на фондом рынке США Падение затронуло и компанию Русал, акции которого торгуются, в том числе, на Гонконгской бирже…

5 12 6 9523
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 210 6 149773 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Хотели бы вы, чтобы футболисты Мамаев и Кокорин получили реальный срок?
5 45 6 10367 09.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 259 6 329223 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 166003 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7329927
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3694946

Сегодня в эфире