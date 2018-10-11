Гендиректор Мегафона Сергей Солдатенков решил покинуть компанию за несколько месяцев до истечения контракта

Он проработал в Мегафоне почти 20 лет. Его место займёт исполнительный директор Геворк Вермишян. Эту кандидатуру уже утвердил Совет директоров, сообщает «Интерфакс». В компании это кадровое решение назвали логичным шагом в рамках реализации цифровой стратегии, который обеспечит преемственность в руководстве.