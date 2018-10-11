Гендиректор Мегафона Сергей Солдатенков решил покинуть компанию за несколько месяцев до истечения контракта
Он проработал в Мегафоне почти 20 лет. Его место займёт исполнительный директор Геворк Вермишян. Эту кандидатуру уже утвердил Совет директоров, сообщает «Интерфакс». В компании это кадровое решение назвали логичным шагом в рамках реализации цифровой стратегии, который обеспечит преемственность в руководстве.
Комментарии4
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pattrick 11 октября 2018 | 11:08
Его место займёт исполнительный директор Геворк Вермишян....
Геворк Вермишлян? Бойкот "Мегафону", пока не уволят солёного армяшку.
kremlefurer 11 октября 2018 | 11:32
pattrick: Верю, Патрик во вкусах пол. членов армян большой специалист-дегустатор.
zemljanka 11 октября 2018 | 11:09
"Пора, брат, пора..."
Пик утечки капитала...
vova6_let 11 октября 2018 | 11:39
Кому-то из силовиков было невтерпеж-получить это место, а армяшка-так, подставной.