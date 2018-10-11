Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отозвал из Госдумы законопроект «О дуэльном кодексе Российской Федерации»
Как сказал депутат в интервью РИА, законопроект вносился по поводу, который всем известен. Мы свою роль сыграли, напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой.
Напомним, 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок Алексея Навального за расследование Фонда борьбы с коррупцией о злоупотреблениях при поставке продовольствия Росгвардии.
Комментарии6
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danko1 11 октября 2018 | 10:37
Ерундой занимаются не только чиновники, но и депутаты, штампующие антинародные законы и запреты.
popov_m 11 октября 2018 | 10:51
И этот, как и тот ("чеченец"), сперва пукнул а потом посмотрел, есть ли кто рядом!
sborisych 11 октября 2018 | 11:23
Мы свою роль сыграли, напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой.
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Вы бы, млин, себе напомнили, а то тока окромя вредительства и ерунды, ничем и не заняты...
rogerrabbit 11 октября 2018 | 11:27
зря отозвал
«О дуэльном кодексе Российской Федерации» - это как раз то, чего не хватает
именно сейчас
addi 11 октября 2018 | 11:39
Наконец-то пришёл в сознание !....
alexandr400 11 октября 2018 | 12:11
Хайпанул и на дно? Чего так? продолжай пургу гнать, таких кремль любит и даже работу дает.