Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отозвал из Госдумы законопроект «О дуэльном кодексе Российской Федерации»

Как сказал депутат в интервью РИА, законопроект вносился по поводу, который всем известен. Мы свою роль сыграли, напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой.

Напомним, 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок Алексея Навального за расследование Фонда борьбы с коррупцией о злоупотреблениях при поставке продовольствия Росгвардии.