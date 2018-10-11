Второй тур выборов главы Хакасии 21 октября может не состояться, пишут «Ведомости». По данным газеты, Кремль попытается снять с выборов коммуниста Валентина Коновалова, который в первом туре набрал около 45% голосов. Источник в местном избиркоме рассказал газете, что есть представление прокуратуры о лишении регистрации Коновалова на основании неких нарушений. В КПРФ говорят, что Коновалова не за что снимать с выборов, никаких претензий к нему не было.