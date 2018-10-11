Второй тур выборов главы Хакасии 21 октября может не состояться
Второй тур выборов главы Хакасии 21 октября может не состояться, пишут «Ведомости». По данным газеты, Кремль попытается снять с выборов коммуниста Валентина Коновалова, который в первом туре набрал около 45% голосов. Источник в местном избиркоме рассказал газете, что есть представление прокуратуры о лишении регистрации Коновалова на основании неких нарушений. В КПРФ говорят, что Коновалова не за что снимать с выборов, никаких претензий к нему не было.
Комментарии3
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lion64__5 11 октября 2018 | 10:39
И кто персонально попытается, "киндерсюрприз"?
huyt 11 октября 2018 | 10:44
lion64__5: Возможно и он по приказу нашего солнцеликого и несменяемого.
ft18 11 октября 2018 | 11:01
Кириешки - кандидаты как орешки!