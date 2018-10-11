Кадыров возмутился поступком молодого человека, который в метро бросил жестяную банку в сидящего пассажира
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился поступком неизвестного молодого человека, который в метро бросил жестяную банку из-под «энергетика» в сидящего рядом пассажира. При этом он говорил: «Ахмат, сила». Видео было выложено в интернете. Кадыров в своём телеграм-канале в ультимативной форме потребовал от неизвестного явиться в Грозный вместе со своими родственниками. «Моему возмущению нет предела», — написал Кадыров. Он добавил, что у «этого хама», цитирую, «нет морального права называться чеченцем». Ему даётся несколько часов на то, чтобы выполнить требование, иначе придётся «сильно пожалеть», сообщает Газета.ру.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 10:38
Хорошо, что спятивший пехотинец кинул пустую банку, а не гранату.
huyt 11 октября 2018 | 10:39
А себя не хочет вспомнить, когда воевал в банде Басаева ? Покаяться не хочет?
danko1 11 октября 2018 | 10:40
"Ахмат- сила" только пока Кремль дань Чечне платит, а Путин позволяет беспредел творить, даже официально поставил чеченские обычаи выше законов и Конституции.
Ничего нового не произошло, по всей России постоянно большие преступления творят, вплоть до убийств.
elixer 11 октября 2018 | 10:45
Кадыров бадается
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 10:55
Молодец Рамзан. Я поражаюсь его мудрости и тем с каким достоинством и педагогическим эффектом он разруливает подобные эксцессы. Браво, Рамзан. Вот так должно поступать и в Дагестане и пр. местах единой
и неделимой России