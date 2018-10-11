Следствие официально установило, что Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала

Следствие официально установило, что футболисты Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала. Московская полиция будет ходатайствовать о мере пресечения. Сегодня пройдут очные ставки. Мамаеву и Кокорину грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.