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10:30, 11 октября 2018

Следствие официально установило, что Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала

Следствие официально установило, что футболисты Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала. Московская полиция будет ходатайствовать о мере пресечения. Сегодня пройдут очные ставки. Мамаеву и Кокорину грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Комментарии

15

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stebinmaku 11 октября 2018 | 10:40

Участвовали они в футбольных матчах, а здесь они просто проявили участие..

gordy 11 октября 2018 | 10:41

"Московская полиция будет ходатайствовать о мере пресечения."

Под залог в 50 миллионов долларов?

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novyyrusic 11 октября 2018 | 10:46

stebinmaku: Нет, макака, именно участвовали, и не просто участвовали, но и очень активно участвовали.
они начали избиение шофера и если оно останавливалось из-за усталости их друзей, то Кокорин с Мамаевым избиение возобновляли.
И происходило это под вебкамерами и песть почти десятиминутноен видео.
Били мужика человек 8-мь. Хотя каких человек, это мерзкие твари, как и ты.

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novyyrusic 11 октября 2018 | 10:57

stebinmaku: Отброс это ты, тварь.
Только такие твари не понимают над чем можно шутить, а над чем нет.
Зверское избиение человека не есть предмет для шуток человека.
Только гнилая тварь может над этим шутить.

stebinmaku 11 октября 2018 | 11:25

novyyrusic:
И ещё раз ты подтвердил, что ирония недоступна для её понимания идиотами вроде тебя.

novyyrusic 11 октября 2018 | 11:57

stebinmaku: Только тупая тварь может шутить относительно зверского избиения человека.
Ты еще раз подтвердил что ты просто тварь.

mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 10:40


Интересно, вступится ли нацдилер за триумфаторов росфутбола?

lion64__5 11 октября 2018 | 10:47

В связи с произошедшим замечу, что очень плохо дело, если всякие телепутаны имеют персональных водителей.

kryimzdick 11 октября 2018 | 10:51

lion64__5: в метро благодарные телезрители могут и побить

terens 11 октября 2018 | 10:48

7 лет это было бы нормально. но я боюсь что им дадут условку и отправят играть в красноярский футбольный клуб, если он там есть конечно.

sbk 11 октября 2018 | 10:52

С трудом верится, что сядут.
В России, как-никак, живем. "Диктатура закона", если кто забыл.

marineru 11 октября 2018 | 10:54

Ничего, и на зонах играют. А мамаев уже такой синий от татух, что и вором в законе можно - ну если только пару куполов
осталось набить.

abu_vgrobu 11 октября 2018 | 10:58

Пьют вёдрами. Неудивительно что наши футболисты на международной арене ничего выиграть не могут.
А с этими двоими нужно поступить по Закону. Они ничем не лучше других граждан России.

manfred 11 октября 2018 | 11:12

Как то история со Стрельцовым сразу вспоминается.

allasc 11 октября 2018 | 11:17

участвовали... и снова проиграли..... в который раз

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