Украинский режиссёр Олег Сенцова после выхода из голодовки чувствует себя хорошо
Об этом ТАСС сказал уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком Автономном округе Анатолий Сак. Вчера он был в колонии. Омбудсмен добавил, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей.
Комментарии13
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abu_vgrobu 11 октября 2018 | 10:33
А что ж ему себя плохо чувствовать-то.. Нажрал себе харпю, изображая из себя голодающего, клоун вертлявый..
gordy 11 октября 2018 | 10:34
"Украинский режиссёр Олег Сенцова после выхода из голодовки чувствует себя хорошо"
Одно слово - режиссёр?
babchendrysch 11 октября 2018 | 11:00
АААллилуууййййяяяаааа, чмо бандеровское!
sharko_2 11 октября 2018 | 11:42
babchendrysch:
Аллаhу акбар, презренный гяур!
good_sky 11 октября 2018 | 10:35
Не режиссёр Сенцов а террорист !!!
parasuk_ 11 октября 2018 | 10:44
Не захотел сенцов становиться жертвенным кабанчиком как немцов, сразу потерял популярность у офисных хомячков и диванных либерашек
lion64__5 11 октября 2018 | 10:44
"..
А теперь они рекорд бьют —
Все едят и целый год пьют."
ft18 11 октября 2018 | 10:47
Сак излишне сгущает краски: на самом деле, Сенцов чувствует себя просто отлично! Сак - свидетель!
koleg197 11 октября 2018 | 10:57
да что вы говорите)
parasuk_ 11 октября 2018 | 11:01
А чего это наших соседей с окраины не видно. Морды небось перед получением пресловутого томоса намывают :)
unprejudiced 11 октября 2018 | 11:01
Срочная новость!
Вопрос предоставления автокефалии украинской церкви пока отложен. Об этом журналистам заявил митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис.
По его словам, на заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения о предоставлении автокефалии для церкви на Украине.
Решение о Томосе для Украины Вселенский патриарх примет только тогда, когда наступит «подходящее время», пояснил митрополит Арсений в кулуарах Синода.
Намекая на напряжение в отношениях между Константинополем и Москвой по украинскому вопросу, он сказал: «Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно».
Официальных заявлений по этому поводу пока нет. Следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября.
Напомним, в Киеве заветный Томос об автокефалии от Вселенского патриархата ждали уже 9—11 октября 2018 года, однако как всегда поторопились.
Бу га га )))) а укры думали им томоса дадут и они начнут храмы РПЦ захватывать. И как всегда обделались
cromwel 11 октября 2018 | 11:27
А разве этот террорист голодал? Это спектакль был для общественности. Зато через двадцать лет выйдет и кучу бабок получит.
cosmo_ 11 октября 2018 | 12:27
Задолбало это прозвище "режиссер"...
"..Сам что ли такое имя придумал?? Дурацкое имя..." ("Гений")