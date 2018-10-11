Погибший в Лондоне Николай Глушков планировал представить британскому суду данные о сотрудничестве «Аэрофлота» с ФСБ...

О таких планах бывшего топ-менеджера авиакомпании и бизнес-партнера Бориса Березовского стало известно изданию The Wall Street Journal.

Соратник Бориса Березовского, погибший от удушения, хотел доказать правосудию Соединенного Королевства, что российские спецслужбы плотно взаимодействовали с «Аэрофлотом» по самым разным направлениям. Такие сведения, по информации WSJ есть в документах лондонского суда. Фактически речь идет о том, что ФСБ использовала воздушные суда авиаперевозчика для доставки нелегальных грузов по всему миру. WSJ ссылается в этом на вдову Александра Литвиненко Марину. По ее информации, самолетами компании отправлялись зарплаты агентам. Как прежде сам Глушков рассказывал «Коммерсанту», на момент его прихода в руководство «Аэрофлота» там работали около трех тысяч сотрудников ФСБ. То есть со спецслужбами взаимодействовал каждый пятый работник фирмы. WSJ утверждает, после того как он поставил вопрос о переводе этих людей на зарплату в ФСБ, ему стали приходить угрозы. В 99-м Глушков стал фигурантом дела о хищениях в «Аэрофлоте. После 4 лет в российском СИЗО, он уехал в Великобританию. 12 марта, незадолго до предварительных слушаний иска Глушкова, его нашли мертвым в собственном лондонском доме. Скотланд-Ярд связь с делом Скрипалей тогда не обнаружил.

Первоначально британская полиция рассматривала версию суицида, но позже заявила, что ведет расследование по статье об убийств.