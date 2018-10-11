Погибший в Лондоне Николай Глушков планировал представить британскому суду данные о сотрудничестве «Аэрофлота» с ФСБ
О таких планах бывшего топ-менеджера авиакомпании и бизнес-партнера Бориса Березовского стало известно изданию The Wall Street Journal.
Соратник Бориса Березовского, погибший от удушения, хотел доказать правосудию Соединенного Королевства, что российские спецслужбы плотно взаимодействовали с «Аэрофлотом» по самым разным направлениям. Такие сведения, по информации WSJ есть в документах лондонского суда. Фактически речь идет о том, что ФСБ использовала воздушные суда авиаперевозчика для доставки нелегальных грузов по всему миру. WSJ ссылается в этом на вдову Александра Литвиненко Марину. По ее информации, самолетами компании отправлялись зарплаты агентам. Как прежде сам Глушков рассказывал «Коммерсанту», на момент его прихода в руководство «Аэрофлота» там работали около трех тысяч сотрудников ФСБ. То есть со спецслужбами взаимодействовал каждый пятый работник фирмы. WSJ утверждает, после того как он поставил вопрос о переводе этих людей на зарплату в ФСБ, ему стали приходить угрозы. В 99-м Глушков стал фигурантом дела о хищениях в «Аэрофлоте. После 4 лет в российском СИЗО, он уехал в Великобританию. 12 марта, незадолго до предварительных слушаний иска Глушкова, его нашли мертвым в собственном лондонском доме. Скотланд-Ярд связь с делом Скрипалей тогда не обнаружил.
Первоначально британская полиция рассматривала версию суицида, но позже заявила, что ведет расследование по статье об убийств.
Комментарии7
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luger_max_otto 11 октября 2018 | 10:09
Всем наука- не имейте дел с чекистами.
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pattrick 11 октября 2018 | 10:15
Погибший в Лондоне Николай Глушков планировал представить британскому суду данные о сотрудничестве «Аэрофлота» с ФСБ...
Точно как алкоголик Серёга Магнитский, который перед смертью тоже раскрыл коррупционные схемы в высших эшелонах МВД? Наверное ни один проворовавшийся жулик сам не умирает - их убивает ФСБ.
mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 10:09
Кстати, удушение у кремлёвских киллеров получается гораздо лучше, чем отравление.
Видимо, эти деревенские дубы даже с медицинскими и военными дипломами лучше работают физически.
tvitov66 11 октября 2018 | 10:11
mikhail_spb_: значит "англичанка гадит" нам выложит ещё пару ГРУшников - мокрушников. Но нас заранее предупредили - ГЕРОИ!
serge_moro 11 октября 2018 | 10:18
mikhail_spb_: Ничего не предвещало неординарного для лондонской путаны,которая была заказана двумя джентльменами в дешевую гостиницу Лондона..
Местная жрица любви не могла себе даже представить,что ее два клиента через месяц станут самыми известными людьми в ее стране и во всем мире.
Джентльмены оказались героями России и лучшими из лучших разведчиков огромной страны Им выпала честь выполнить государственный приказ своего Верховного джентльмена,,который приказал им отравить по-джентльменски джентльмена Скрипаля..Герои России травили,травили,травили этих Cкрипалей,как клопов ,но не дотравили до конца. Частично они с заданием справились ,отравив себе жизнь намного больше ,чем жизнь Скрипалей..
Проститутка ,узнав кем были ее клиенты , обалдела настолько,что не могла выйти целую неделю на работу.
Проститутка подумала,если таким героям требуется ее помощь ,то не за горами уже и тот день ,что ее услугами воспользуется и сам Верховный .Ведь,он уже о ней все знает. Герои ему рассказали,как высоко она отработала свой гонорар , не зная кто на самом деле ее трахает. Вот лондонская проститутка распустила слюни и ждет,когда ее закажет главный джентльмен России.
piterjanis 11 октября 2018 | 10:19
Долго же он "планировал"