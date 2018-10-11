Вице-премьер РФ  Виталий Мутко может вернуться на пост президента Российского футбольного союза

Который он временно покинул в декабре прошлого года на волне допингового скандала.

О том, что Виталий Мутко уже сегодня вновь станет рулить Российским футболом, сообщил накануне Телеканал «Матч ТВ». Напомню, что он неожиданно оставил должность в декабре прошлого года, объявив о «временном приостановлении» исполнения президентских обязанностей. Источники связывали это решение прежде всего с «давлением» со стороны Международной федерации футбола по причине допингового скандала. Имя Мутко, в статусе вице-премьера, курировавшего отечественную спортивную отрасль, фигурировало в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В связи с чем исполком Международного олимпийского комитета пожизненно запретил Виталию Мутко посещать Олимпийские игры. Впрочем, история с российским допингом практически сошла на нет после восстановления в правах Российского антидопингового Агентства.

Добавим, что после ухода Мутко президентские обязанности РФС исполнял Александр Алаев.