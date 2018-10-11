Вице-премьер РФ Виталий Мутко может вернуться на пост президента Российского футбольного союза
Который он временно покинул в декабре прошлого года на волне допингового скандала.
О том, что Виталий Мутко уже сегодня вновь станет рулить Российским футболом, сообщил накануне Телеканал «Матч ТВ». Напомню, что он неожиданно оставил должность в декабре прошлого года, объявив о «временном приостановлении» исполнения президентских обязанностей. Источники связывали это решение прежде всего с «давлением» со стороны Международной федерации футбола по причине допингового скандала. Имя Мутко, в статусе вице-премьера, курировавшего отечественную спортивную отрасль, фигурировало в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В связи с чем исполком Международного олимпийского комитета пожизненно запретил Виталию Мутко посещать Олимпийские игры. Впрочем, история с российским допингом практически сошла на нет после восстановления в правах Российского антидопингового Агентства.
Добавим, что после ухода Мутко президентские обязанности РФС исполнял Александр Алаев.
Комментарии4
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gvs 11 октября 2018 | 10:07
При этом Российский футбольный союз может вернуться в анус... ))))
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ajsenev 11 октября 2018 | 10:13
Ну, наконец-то, дождались! Великий реформатор футбола, выдающийся менеджер, блестящий оратор, полиглот. Это именно то, что нужно российскому футболу.
pro_hanov 11 октября 2018 | 10:09
"Ай вил би бэк" спикинг фром хиз хард сэд Мутко.