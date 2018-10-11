Россию могут исключить из Совета Европы
Россию могут исключить из Совета Европы, если она до середины следующего года не начнёт перечислять взносы в бюджет организации, предупредил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на осенней сессии ПАСЕ. Права российской делегации в Ассамблее ограничили после присоединения Крыма. Россия в знак протеста приостановила своё участие в работе ПАСЕ. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва замораживает выплату своего взноса в Совет Европы.
Комментарии5
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grazschdanin 11 октября 2018 | 10:09
Что мы там вообще делаем в этом совете этой Европы? Деньги отстегиваем да от плевков всяких польш/прибалтов утираемся?
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:10
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mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 10:11
А зачем кремлежуликам нужно, чтобы Россия входила в состав вражеских организаций?
Мировое общественное мнение их больше не заботит.
sergo_25_26 11 октября 2018 | 10:17
После суда по МН 17 россия официально станет страной-террористом. Вопрос о членстве во всех организациях отпадает сам собой.
varlam59 11 октября 2018 | 10:21
Украинский депутат Вилкул рассказал в эфире канала "112 Украина" о том, что на "непубличной" встрече с представителями парламентских фракций Волкер заявил, что европейские страны выступают против поддержания санкций в отношении России, потому что несут значительные экономические потери от такой политики.
"Они там вообще не уверены в том, что является правдой, что является неправдой", – процитировал Вилкул американского дипломата. Если же особый статус Донбасса не будет сохранен, половина стран ЕС просто отменит ограничения, и Вашингтон ничего не сможет сделать в этой ситуации, предупредил Волкер.