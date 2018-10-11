Россию могут исключить из Совета Европы, если она до середины следующего года не начнёт перечислять взносы в бюджет организации, предупредил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на осенней сессии ПАСЕ. Права российской делегации в Ассамблее ограничили после присоединения Крыма. Россия в знак протеста приостановила своё участие в работе ПАСЕ. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва замораживает выплату своего взноса в Совет Европы.