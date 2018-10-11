Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам
Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. Изменения произошли из-за усталости от длительного периода экономического неблагополучия и снижения доходов, сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. По его мнению, всплеск негативных настроений произошёл после объявления о повышении пенсионного возраста.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 10:06
А как же стабильность, любовь к нацдилеру, вставание с колен, "русский мир" и величие Отчизны?
Нет уж!
Идём до самого конца, до развала совка-2.
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:11
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pro_hanov 11 октября 2018 | 10:12
mikhail_spb_: Перемены есть - вот пенсионный возраст и НДС повысили. Сколько ещё таких перемен мы увидим под мудрым руководством вечного Нацлидера?!
mikescholar 11 октября 2018 | 10:07
Хорошо рядом в ленте смотрятся заголовки:
"Россию могут исключить из Совета Европы"
"Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам"
stasew 11 октября 2018 | 10:10
Каким блин переменам?Лапти поменять местами на ногах?Рабов в рай не пускают,а лишнехромосомные по капле должны выдавливать....А тут вдруг ни с того ни с сего-перемен.В стойло.........Прошу к столу,вскипело....
vova6_let 11 октября 2018 | 10:19
Просто наслушались песен В.Цоя "Перемен, мы ждем перемен !"., вот и приходит в голову всякая чушь. Те, кто голосовал за "духовные скрепы"-уже ни на какие перемены не пойдут, их и тут неплохо кормят.