Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы. Как ожидается, Тверской суд завтра рассмотрит вопрос о мере пресечения футболистам.

С каким ходатайством о мере пресечения выйдут следователи, пока не ясно. При этом сама ч.2 статьи «Хулиганство» предполагает, в том числе, и арест в СИЗО, отмечает «Коммерсантъ». Накануне же нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны на 48 часов. Это произошло после того, как футболисты явились в столичный главк МВД на допрос. Причем Кокорин сделал это с опозданием, в результате чего его чуть не объявили в федеральный розыск. Напомним, игроков обвиняют в участии в двух драках, произошедших в понедельник. Первый инцидент произошел около гостиницы «Пекин» с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По данным полиции, Кокорин и Мамаев избили мужчину, а также разбили стекло и повредили одну из дверей автомобиля «Мерседес». Через некоторое время компания, в которой находились футболисты, переместилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской. Там, отмечает полиция, они избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Ранее сообщалось, что по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком Кокорину и Мамаеву вменяют статью о побоях.