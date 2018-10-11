Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы. Как ожидается, Тверской суд завтра рассмотрит вопрос о мере пресечения футболистам.
С каким ходатайством о мере пресечения выйдут следователи, пока не ясно. При этом сама ч.2 статьи «Хулиганство» предполагает, в том числе, и арест в СИЗО, отмечает «Коммерсантъ». Накануне же нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны на 48 часов. Это произошло после того, как футболисты явились в столичный главк МВД на допрос. Причем Кокорин сделал это с опозданием, в результате чего его чуть не объявили в федеральный розыск. Напомним, игроков обвиняют в участии в двух драках, произошедших в понедельник. Первый инцидент произошел около гостиницы «Пекин» с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. По данным полиции, Кокорин и Мамаев избили мужчину, а также разбили стекло и повредили одну из дверей автомобиля «Мерседес». Через некоторое время компания, в которой находились футболисты, переместилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской. Там, отмечает полиция, они избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Ранее сообщалось, что по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком Кокорину и Мамаеву вменяют статью о побоях.
Комментарии5
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antiboh 11 октября 2018 | 10:07
Так и вижу, сидит следак и прищурившись говорит футболёрам : я вас подозреваю..
pattrick 11 октября 2018 | 10:10
Александр Кокорин и Павел Мамаев, по некоторым данным, подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору...
Подозреваются или обвиняются? Видео избиения же есть, а если есть видео, то трудно подозревать Кокорина и Мамаева.
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:11
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henry52 11 октября 2018 | 10:13
Интересная формулировка. Что-то вроде:
"- А что друг Мамаев, пойдем похулиганим?
- А пойдем!"
sergirusso 11 октября 2018 | 10:17
Свободу Кокорину и Мамаеву! Может в следующий раз они Сечина отметелят.