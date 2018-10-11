Детский омбудсмен просит блокировать объявления о продаже в интернете детских товаров, не сертифицированных в РФ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова просит Генпрокурора Юрия Чайку инициировать блокировку объявлений о продаже в интернет-магазинах детских товаров, которые не сертифицированы в России. Ответ генпрокуратуры ожидается до конца октября, уточнили в аппарате омбудсмена. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли жаловалась в Минпромторг на продажу не сертифицированных детских товаров на Алиэкспресс. В Ассоциации считают, что продавцы обязаны предупреждать об этом клиентов, сообщает «Новая газета».
Комментарии5
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ansata 11 октября 2018 | 09:39
А кто то эти товары понуждает покупать?
antiboh 11 октября 2018 | 10:15
ansata: Омбудсмен против детей? Ну а как это расценить? Люди искали и покупали где дешевле..
timber_head 11 октября 2018 | 09:39
О... И эта нашла как денег урвать, лоббируя чьи-то интересы. Ну и, до кучи, продемонстрировать "заботу о бюджете". Чтоб ни одна копеечка поборов "за сертификацию" не уплыла.
justlooking 11 октября 2018 | 09:40
И это единственное, что интересует вашу россиянскую попадью. Как бы не купили детям чего подешевле в обход государства. А так, бьют ли этих детей, насилуют ли, есть ли им чего кушать, это попадью не трогает.
seva1223 11 октября 2018 | 09:45
Так не кто не продает, а происходит взаимодарение по заранее договоренной цене...