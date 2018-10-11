Детский омбудсмен просит блокировать объявления о продаже в интернете детских товаров, не сертифицированных в РФ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова просит Генпрокурора Юрия Чайку инициировать блокировку объявлений о продаже в интернет-магазинах детских товаров, которые не сертифицированы в России. Ответ генпрокуратуры ожидается до конца октября, уточнили в аппарате омбудсмена. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли жаловалась в Минпромторг на продажу не сертифицированных детских товаров на Алиэкспресс. В Ассоциации считают, что продавцы обязаны предупреждать об этом клиентов, сообщает «Новая газета».