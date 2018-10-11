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09:30, 11 октября 2018

Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, занималась делом общества, специализирующегося на краже бонусных миль Аэрофлота

Следователь МВД Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, последние полтора года занималась масштабным уголовным делом организованного преступного сообщества, которое специализировалось на краже бонусных миль Аэрофлота, сообщает «Коммерсантъ». За угрозами, поступавшими следователю незадолго до убийства, могли стоять члены именно этой группировки, отмечает издание. В СК подтвердили, что несколько месяцев назад неизвестные сожгли машину Шишкиной. Уголовное дело расследуется по статье «О посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Комментарии

14

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kottigr1 11 октября 2018 | 09:37

То бонусные мили "Аэрофлота", то электронные билеты РЖД.. Уже даже не могут придумать достаточно геройский послужной список ?

andre_klimov 11 октября 2018 | 09:45

kottigr1:
Следователь по "тяжким" вела обыденное дело о мошенничестве? Странно как-то...

echo_shar 11 октября 2018 | 09:51

andre_klimov:
Ну расследуй, если обыденное.

yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:05

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astet 11 октября 2018 | 10:13

echo_shar: ещё один факт,
подтверждающий, что россияне живут
в бандитские девяностые?

nestor199 11 октября 2018 | 10:03

kottigr1: Не могут? Да просто не хотят. Важняк-леди была в дерьме по самые уши.
Убийц установят и накажут, но не потому что она "героиня".

timbuktu 11 октября 2018 | 09:38

насколько я знаю, в архангельском живут люди не бедные - значит ли это.что одни миллионеры завалили одного( в данном случае - одну) из своих?

andreyoo 11 октября 2018 | 09:52

timbuktu: насколько я знаю, в архангельском живут люди не бедные...
---
Ты убого знаешь.
Архангельское это заурядный поселок. Да, рядом с Москвой и стоимость недвижимости там выше, чем во многих других заурядных поселках. Но доля "миллионров" там не выше чем в окрестностях

timbuktu 11 октября 2018 | 09:59

andreyoo: предоставьте,пжлста.конкретные данные о стоимости жилья убиенной госпожи и её официальных доходах

merelymy 11 октября 2018 | 10:03

"Общество, специализирующееся на кражах..." - как много в этом слове.
Хорошо бы неоновыми буквами.... а так же на лжи, подлости и холуйстве.

andreyoo 11 октября 2018 | 10:16

timbuktu: Ты наверное по причине крайне убогого уровня интеллекта не заметил, что я в своем посте никаким образом не оценивал стоимость имущества убитой.
А вот ты в своем приценивался насколько она миллионер. Полагаю тебе и предоставлять "конкретные данные о стоимости жилья убиенной госпожи и её официальных доходах".

nestor199 11 октября 2018 | 09:40

Следаков за исполнении ими должностных обязанностей не убивают - смысла нет, на дело придет другой и будет копать глубже.
За что её могли убить? Да всё очень просто - деньги взяла, но их не отработала.

andreyoo 11 октября 2018 | 09:48

А она только этим делом занималась?

rom8883 11 октября 2018 | 10:04

На скрепное замахнулась?

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