Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, занималась делом общества, специализирующегося на краже бонусных миль Аэрофлота

Следователь МВД Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, последние полтора года занималась масштабным уголовным делом организованного преступного сообщества, которое специализировалось на краже бонусных миль Аэрофлота, сообщает «Коммерсантъ». За угрозами, поступавшими следователю незадолго до убийства, могли стоять члены именно этой группировки, отмечает издание. В СК подтвердили, что несколько месяцев назад неизвестные сожгли машину Шишкиной. Уголовное дело расследуется по статье «О посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов».