В Ингушетии накануне акции протеста перестал работать мобильный интернет Мегафона
В Ингушетии накануне акции протеста перестал работать мобильный интернет Мегафона, сообщает Русская служба ВВС. Один из сотрудников Мегафона передал изданию скриншоты корпоративной переписки и другие данные с внутренних ресурсов оператора. Из них следует, что Мегафон знает о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии. В то же время сотрудникам колцентра рекомендовано отрицать наличие неполадок и проблем со связью. Кроме Мегафона в республике нет мобильного интернета от МТС и Билайна. При этом базовые станции в соседней северной Осетии работают в обычном режиме.
Комментарии2
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gvs 11 октября 2018 | 09:37
Во время Октябрьского переворота 1917 г. интернета тоже не было. Тем не менее.... ))))
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:06
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