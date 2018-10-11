В Ингушетии накануне акции протеста перестал работать мобильный интернет Мегафона, сообщает Русская служба ВВС. Один из сотрудников Мегафона передал изданию скриншоты корпоративной переписки и другие данные с внутренних ресурсов оператора. Из них следует, что Мегафон знает о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии. В то же время сотрудникам колцентра рекомендовано отрицать наличие неполадок и проблем со связью. Кроме Мегафона в республике нет мобильного интернета от МТС и Билайна. При этом базовые станции в соседней северной Осетии работают в обычном режиме.