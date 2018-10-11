Основные индексы Китая, Японии и Кореи оказались в красной зоне вслед за обвалом на фондом рынке США
Падение затронуло и компанию Русал, акции которого торгуются, в том числе, на Гонконгской бирже. Бумаги компании подешевели более чем на 6 процентов, сообщает РБК.
Комментарии11
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kottigr1 11 октября 2018 | 09:34
6% - это много.. Для 1,5% что РФ занимает в мировой экономике практически - всё !
vezdehod 11 октября 2018 | 09:42
В России будет ЦУНАМИ.
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:06
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andreyoo 11 октября 2018 | 09:54
kottigr1: 6% - это много.. Для 1,5% что РФ занимает в мировой экономике практически - всё !
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Надеюсь твоя учительница математики не читает твои посты. А то б на твоей совести была бы еще и ее безвременная кончина.
galen 11 октября 2018 | 10:09
andreyoo: Объясните в абсолютных цифрах .
galen 11 октября 2018 | 10:16
andreyoo: andreyoo: andreyoo: Жду абсолютные цифры ,но боюсь за Вашу учительницу .
echo_shar 11 октября 2018 | 09:57
kottigr1:
А когда у Русала будет минус 16%, разверзнется земля по-твоему? )))))))
vilingrad 11 октября 2018 | 10:01
echo_shar: Нет. Просто тебе сильно урежут паек:)
tvitov66 11 октября 2018 | 10:07
vilingrad: не, такса 11-80 останется стабильной, просто стекломой и доширак сильно подорожают
echo_shar 11 октября 2018 | 10:11
tvitov66: vilingrad:
Потому вы на выборах не набираете и 2%, что считаете всех несогласных купленными за 11-80.
Недооцениваете противника и переоцениваете себя.
galen 11 октября 2018 | 10:14
echo_shar: Вы точно знаете , что покупают значительно дешевле ?