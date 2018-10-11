В киноцентре «РЯЗАНОВ» будет впервые показан полностью восстановленный документальный фильм «Беседы с Солженицыным»
В киноцентре «РЯЗАНОВ» сегодня будет впервые показан полностью восстановленный документальный фильм «Беседы с Солженицыным». Фильм-размышление представит известный режиссер Александр Сокуров и ответит на вопросы зрителей. Ленту уже посмотрела вдова писателя Наталья Солженицына:
«Это будет прекраснее, чем осталось в нашей памяти, когда только раз показывали по телевидению двадцать лет назад. Это замечательная четырех частная сага о Солженицыне, которая сделана в манере Сокурова, такое медленное вглядывание, постепенно втягивает за его медленным и вдумчивым взглядом, завораживает и втягивает зрителя. И мы видим Солженицына очень терпеливо разговаривающего с Сокуровым по дорожкам вокруг нашего дома и сидящего за столом, работающего. Ему сказал Александр Николаевич: «Вы сидите, не обращайте на меня внимание. Я просто тихо рядом с Вами посижу. Александр Исаевич сначала смутился, потом втянулся и стал работать».
Показ фильма «Беседы с Солженицыным» приурочен к 100-летию Нобелевского лауреата.
Комментарии4
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sandro_007 11 октября 2018 | 09:09
Низкий поклон Александру Исаевичу за его труд - "Двести лет вместе".
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lenin3 11 октября 2018 | 09:10
Кому сейчас нужен Солженицын и его рассуждения?Кокорин с Мамаевым,Петросян со Степаненко и примкнувшая к ним бывшая жена Джигарханяна-вот на кого равняется народ!!!
ivar1964 11 октября 2018 | 09:11
Зря сообщили заранее. В киноцентр явятся "патриоты" из SERB, обольют фекалиями, потравят зрителей газовыми баллончиками. Нынче Солженицын не в чести.