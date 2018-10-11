Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и назвал достойной и убедительной победу над Конором Макгергором
Владимир Путин встретился с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым и назвал достойной и убедительной его победу над Конором Макгергором. Драка после боя произошла из-за провокации со стороны противника, уверен Путин.
При этом Путин подчеркнул, цитирую, «лучше до этого не доводить».
Комментарии19
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ajsenev 11 октября 2018 | 09:07
Первейшее дело для главы государства!
semia 11 октября 2018 | 09:12
Что значит Кабаева -мусульманка!
zemljanka 11 октября 2018 | 09:37
semia: Полагаю, что она такая же мусульманка, как нацлидер - христианин. Возможно, есть в России и истинно верующие. Но их единицы, как и по всей Земле
Достаточно выучить 10заповедей и их исполнять...
zemljanka 11 октября 2018 | 09:39
Примазались к спортсмену и царь, и опричник.
Но и замазали...
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:08
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kottigr1 11 октября 2018 | 09:18
ajsenev: Скоро Путину с его "ошеломительными успехами" во всех сферах жизни РФ придется "звездиться" на таких ответственных мероприятиях как открытие новой трансформаторной подстанции, запуске новой покрасочной камеры в автосервисе, награждении победителей конкурса скрипачей города Задрищинск, финал дворовых футбольных команд в Черемушках, на олимпиаде математиков средней школы № 75...
kottigr1 11 октября 2018 | 09:45
venedikt_pidarass: Болеете ?
blackshard77 11 октября 2018 | 09:53
kottigr1: ЭЭЭЭЭЭ вы чё думаете Россия когда-то опустится до уровня Укропии и Порошенки? да нет уж спасибо. Открывать знак на дороге или дощечки между сральниками в школе, это оставьте процветающей цэЭвропе.
kottigr1 11 октября 2018 | 10:10
blackshard77: Считаете, что нынешняя РФ может сравниваться только с истерзанной войной Украиной ? На большее Россия не способна ?
aqbars 11 октября 2018 | 09:09
Ну да, очень важное событие в жизни путинской России.
Настоящий герой.
davi__koloradov 11 октября 2018 | 09:15
Вяликий также заметил, что при случае рашкованы могут "так прыгнуть, что мало не покажется". Что-то из жизни обезьян.
kottigr1 11 октября 2018 | 09:25
davi__koloradov: Владимир Путин: Если на нас нападают извне — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется
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Кто не скачет, тот хохол ?
piterrr 11 октября 2018 | 09:16
А с Поветкиным-то, обмылок что ж не встретился?!..
bigmaikl 11 октября 2018 | 09:16
В каждой бочке - затычка.
rom8883 11 октября 2018 | 09:22
При этом Путин подчеркнул, цитирую, «лучше до этого не доводить».
-У нас атомная бомба есть!
ansata 11 октября 2018 | 09:26
Победил. Несомненно. То, что было после-мерзко.
yralez 11 октября 2018 | 09:28
Шо ? Опять провокации ?
Видимо, без путина провокаций не бывает.
vlabumur 11 октября 2018 | 09:35
Гордость переполняет наши сердца.
За Хабиба и Путина мы крикнем громкое УРА.
Россия Родина бойцов и духовности
а, етить твою мать, ......... знай наших.
ohrjr 11 октября 2018 | 10:03
Два сапога на одну ногу! Первейшее дело для главы государства - это поздравить с просто мордобоем и коллективным мордобоем! А наш, как всегда, не виноват...