Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым и назвал достойной и убедительной победу над Конором Макгергором

Владимир Путин встретился с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым и назвал достойной и убедительной его победу над Конором Макгергором. Драка после боя произошла из-за провокации со стороны противника, уверен Путин.

При этом Путин подчеркнул, цитирую, «лучше до этого не доводить».