Президент пока не принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой
Её обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства региона Александр Кулаков, сообщили «Интерфаксу» в правительстве края.
Ранее сама Жданова заявила, что приняла решение покинуть свой пост. Она утверждает, что это не связано с критикой и нападками. Жданова поблагодарила жителей региона за поддержку, а также попросила прощения за допущенные ошибки.
Комментарии2
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timbuktu 11 октября 2018 | 09:49
её "избирали" или послали от кремля? если - первое,то - никакой отставки!
yulya_cikina27 11 октября 2018 | 10:07
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