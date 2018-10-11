Дорогомиловский суд рассмотрит апелляцию на арест фигуранта дела движения «Новое величие» Вячеслава Крюкова

Молодой человек проводит голодовку в знак протеста против меры пресечения.

Вячеславу Крюкову 11 сентября продлили арест, после этого молодой человек объявил голодовку. Позже фигурант дела «Нового величия» обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой содействовать в его переводе под домашний арест. Крюков говорит, что содержание под стражей превращается для него в психологическую пытку, такую меру пресечения он называет необъективной и антигуманной. Никита Крюков вину не признает и говорит, что не занимался экстремисткой деятельностью. Уголовное дело он называет искусственно созданным с помощью специально внедренного сотрудника правоохранительных органов. Обращение обвиняемого опубликовал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Адвокат Дмитрий Иванов рассказал порталу «ОВД-Инфо, что из-за голодовки у его подзащитного серьезно ухудшилось самочувствие, он сильно потерял в весе и стал медленнее разговарить.

Всего по делу «Нового величия» проходят десять человек.