Рамзан Кадыров потребовал немедленных извинений от жителя Чечни, бросившего в пассажира метро жестяной банкой

Видео с оскорблениями, снятое в одном из вагонов подземки, ранее появилось в социальных сетях.

Глава Чеченской республики у себя в Telegram написал, что дает хулигану несколько часов, чтобы первым же рейсом приехать в Грозный. Именно там, видимо предстоит разбираться с возмутительным поведением мужчины, который со словами «Ахмат – сила!» бросает в сидящего напротив молодого человека банку с напитком. Все происходит в метрополитене одного из российских городов. В ответ визави хулигана говорит, что тому стоило бы следить за своим поведением.

По словам Кадырова он возмущен и лично приносит свои собственные извинения юношам, честь которых оказалась затронута. Свое состояние Кадыров описал так: «Меня трудно разозлить и вывести из себя». Кадыров обратился ко всем с просьбой сообщить имя хама. В адрес самого нарушителя порядка он высказался следующим образом: «Тебя нельзя отпускать из дома и появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале»

Кадыров пообещал «горькие сожаления» адресату своего обращения в случае, если тот не явится в Грозный. Лидер Чечни добавил, что произнесенные хулиганом слова «Ахмат – сила!» не имеют никакого отношения к имени первого президента республики.