Рамзан Кадыров потребовал немедленных извинений от жителя Чечни, бросившего в пассажира метро жестяной банкой
Видео с оскорблениями, снятое в одном из вагонов подземки, ранее появилось в социальных сетях.
Глава Чеченской республики у себя в Telegram написал, что дает хулигану несколько часов, чтобы первым же рейсом приехать в Грозный. Именно там, видимо предстоит разбираться с возмутительным поведением мужчины, который со словами «Ахмат – сила!» бросает в сидящего напротив молодого человека банку с напитком. Все происходит в метрополитене одного из российских городов. В ответ визави хулигана говорит, что тому стоило бы следить за своим поведением.
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По словам Кадырова он возмущен и лично приносит свои собственные извинения юношам, честь которых оказалась затронута. Свое состояние Кадыров описал так: «Меня трудно разозлить и вывести из себя». Кадыров обратился ко всем с просьбой сообщить имя хама. В адрес самого нарушителя порядка он высказался следующим образом: «Тебя нельзя отпускать из дома и появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале»
Кадыров пообещал «горькие сожаления» адресату своего обращения в случае, если тот не явится в Грозный. Лидер Чечни добавил, что произнесенные хулиганом слова «Ахмат – сила!» не имеют никакого отношения к имени первого президента республики.
Комментарии19
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tvitov66 11 октября 2018 | 09:04
Это что за неуважение к вЭликим?! ибо правильно: «Ахмат Абдулхамидович, сила!»
plidurok Андрей Филимонов 11 октября 2018 | 09:05
Разозлился от того, что узнал в поведении юного соотечественника себя.
tvitov66 11 октября 2018 | 09:08
plidurok: как раз проблема что не узнал - он юным не в метро катался, а по зеленке от ОМОНа бегал
kottigr1 11 октября 2018 | 09:28
plidurok: Рамзан Кадыров потребовал немедленных извинений от жителя Чечни, бросившего в пассажира метро жестяной банкой
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Рамзан Кадыров - самый русский человек во всей России.. Ведь именно ему приходится извиняться перед всеми русскими людьми, за то что во всем русском метро не нашлось ни одного русского человека, который не побоялся бы поставить на место зашедшее туда животное..
speculyant 11 октября 2018 | 09:53
kottigr1: с глазу на глаз скажет "ай,красавчик!"
vilingrad 11 октября 2018 | 09:13
Вчере В.Путин также встретился с судьей Халиловой.
«Так держать!»- подбодрил судью- ветеринара президент-«пусть нарушители знают! А то мы как прыгнем!»
piterrr 11 октября 2018 | 09:13
За баночку он видите ли "извиняться" заставляет!...А за Немцова слабо, выродок?
dekadik 11 октября 2018 | 09:14
Кто то просто прикололся, сейчас Ахмат-сила это своего рода прикол... из пацанов кто то поглумился над студентиком....может он и не чечен никакой а вовсе там чуваш или может это вообще Мамаев был...
stopkran1969 11 октября 2018 | 09:14
Да, отрекламировал чувак чай
astlire 11 октября 2018 | 09:19
это даже и не феодализм, а родо-племенной строй.
ау, зорькин, что там "ОНституции" написано?
lara17 11 октября 2018 | 09:25
astlire: зорькину не до этих мелких проблем людишек, он над изменениями конституции трудится.
provincial49 11 октября 2018 | 09:23
Вот что такое настоящая вертикаль власти! Владимир Владимирович, а вам слабо так бороться с хулиганами? Двое кандидатов (Мамаев и Кокорин) уже ждут вашего приглашения на беседу. Или этих "Гордостей России" нужно понять и простить?
rom8883 11 октября 2018 | 09:27
Рамзан не смотрел видео "Чечня круто"? Хотел бы узнать его мнение.
olgkiev 11 октября 2018 | 09:31
rom8883: наверное , дело в том что в том видео про отца Кадырова не упоминается.
freenity 11 октября 2018 | 09:51
В цивилизованном мире, чтобы разобраться с нарушителями, существуют суды, полиция. В животном мире альфа-горилла метелит и кусает зарвавшихся молодых самцов. Почувствуйте разницу!
wokal 11 октября 2018 | 09:57
Свое состояние Кадыров описал так: «Меня трудно разозлить
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вот это поворот
lumilka 11 октября 2018 | 09:57
В кого и чем мне кинуть, что бы В.В.Путин вызвал меня на ковер??!!!
kochar 11 октября 2018 | 09:59
У нас вообще то правовое государство или паханат?
Что вообще происходит? Они дают себе отчёт?
Почему молчат всякие маразматики?
Где Президент?
АУ !
lumilka 11 октября 2018 | 10:01
В кого и чем мне кинуть, что бы В.В.Путин вызвал меня на ковер???